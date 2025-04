GENERANDO AUDIO...

Lupita y Pedro Infante, una historia de amor de los años 40. Fotos: Cuartoscuro

El romance entre Lupita Torrentera y Pedro Infante, íconos de la Época de Oro del cine mexicano, fue tan apasionado como turbulento. En UnoTV.com te compartimos los detalles.

Un romance que marcó la Época de Oro del cine mexicano

La relación amorosa entre Lupita Torrentera, actriz mexicana fallecida a los 93 años el 25 de abril de 2025, y Pedro Infante, uno de los máximos íconos del cine nacional, comenzó a mediados de los años 40. Torrentera debutó en el cine a los 11 años en la película “Historia de un gran amor” (1942), donde compartió créditos con el actor sinaloense.

El romance comenzó cuando ella tenía 14 años y él 28, sin que ella supiera inicialmente que Infante aún estaba casado con Luisa León, matrimonio que oficialmente duró de 1939 a 1952. A pesar de ello, se fueron a vivir juntos y formaron una familia.

Una vida marcada por tragedias personales

La primera hija de la pareja, Graciela, nació en 1947 y falleció de poliomielitis anterior aguda al año siguiente. En 1950 nació su hijo Pedro Infante Torrentera, quien murió por suicidio en 2009, y en 1951 nació Guadalupe Infante Torrentera, última hija del romance.

En 1949, Lupita y Pedro sobrevivieron a un accidente aéreo en Zitácuaro, Michoacán, luego de que la avioneta en que viajaban se quedara sin combustible. Pedro Infante, herido y ensangrentado, rescató a Torrentera de los escombros.

Los accidentes aéreos de Lupita Torrentera y Pedro Infante

Entre las situaciones que sortearon Lupita Torrentera y Pedro Infante, se encuentran dos accidentes aéreos, uno de ellos casi les cuesta la vida.

En 1949, la avioneta que piloteaba el actor se quedó sin combustible. Debido a ello, Pedro optó por un aterrizaje de emergencia en Zitácuaro, Michoacán, que les dejó lesiones severas a ambos.

Se sabe que Pedro Infante presentó heridas en la cabeza que lo llevaron a debatirse entre la vida y la muerte. Además, se filtró que con todo y sangre, el protagonista de “A toda máquina” sacó a Lupita de entre los escombros.

Ambos fueron sobrevivientes de ese accidente en el que viajaban de Acapulco a la Ciudad de México.

El fin del amor y una vida después de Pedro

La relación terminó cuando Torrentera descubrió que Infante mantenía una relación paralela con Irma Dorantes. En una entrevista para “Historias Engarzadas”, Lupita narró cómo enfrentó al actor y puso fin al noviazgo.

“Fui y lo saqué del departamento de ella, le pegué al coche de ella, dos, tres veces, le dije ‘dígale a Pedro que baje o lo bajo’; bajó Pedro y me dijo que eso no se hacía, que era una señora, y le dije, ‘ya me cansé de ser señora’ y ahorita vamos a terminar nuestra relación, porque le dije, la señora María Luisa, así te conocí, pero otra relación ya no”

Comentó Lupita en el programa “Historias Engarzadas”

Tiempo después, se casó con el locutor León Michel, con quien tuvo tres hijos y se divorció tras 19 años de matrimonio. Lupita se alejó del cine, pero participó en diversos homenajes a Pedro Infante a lo largo de su vida.

Lupita, Ernesto Infante y Lupita Torrentera, en 2006. Foto: Cuartoscuro

