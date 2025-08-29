Lupita Villalobos, integrante del podcast “Las Alucines”, se casa en España

GENERANDO AUDIO...

La influencer tendrá una boda de tres días en España. Foto: Pexels

La influencer Lupita Villalobos se casó este viernes 29 de agosto en España con Juan Luis, originario de Madrid, y contrajeron matrimonio en un jardín de Toledo.

La integrante del popular podcasta “Las Alucines” estuvo rodeada de familiares y amigos, algunos famosos influencers, que se dieron cita en Madrid.

Lupita Villalobos, que tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram, publicó varios videos en su cuenta para dar detalles del día tan especial que vivió.

Así fue la boda de Lupita Villalobos

La creadora de contenido tuvo una lujosa boda donde asistieron algunos influencers, como un Tal Fredo, donde el vestido de Lupita Villalobos acaparó la atención de todos.

El vestido era de dos piezas: un corset con un escote único de tres puntas y una falda corte sirena, en lugar de un velo, tuvo un collar de piedras blancas que sujetó una cola de tul.

Los zapatos también llamaron la atención, pertenecían a las prestigiosa marca Jimmy Choo, muy socorrida por las celebridades.

Mientras que el novio, acaparó miradas por su estilo, vistiendo un traje gris oscuro con camisa blanca y zapatos guinda.

La novia ingresó del brazo de su padre, acompañada por la canción “Young and Beautiful” de Lana del Rey.

De acuerdo con una filtración de la invitación de la boda, la fiesta tendrá una duración de tres días, la cual comenzó el 28 de agosto con una cena de ensayo en un establecimiento a un costado de un lago, continuó este 29 con la ceremonia civil y terminará el 30 con un desayuno que la pareja contempló para sus invitados.

Entre los invitados se encontraban también personalidades del mundo digital, como Andrés Johnson, Héctor de la Garza e Irma Barragán, todos originarios de Hermosillo, Sonora, ciudad natal de la influencer.

¿Quién es Lupita Villalobos?

Lupita Villalobos tiene 35 años y es una reconocida figura de las redes sociales debido a sus participación en “Las Alucines” junto a Karla Quesada “Quesito”.

Entre sus contenidos más populares se encuentran los que narran experiencias personales, incluyendo su primer matrimonio, donde denunció infidelidades de su exesposo y enfrentó demandas por presunto daño moral.