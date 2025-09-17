Luto en las telenovelas: tres actores fallecen en pocos días y se cumple la “regla de 3”

GENERANDO AUDIO...

Se cumple la “regla de 3” en la actuación mexicana. Foto: Shutterstock

Dicen que cuando un famoso muere, otros dos lo siguen y esta vez, la superstición volvió a estremecer al mundo de las telenovelas mexicanas.

En cuestión de días, tres figuras queridas por el público fallecieron, desatando tristeza, homenajes y la sensación de que la temida “regla de 3” volvió a cumplirse.

Eduardo Serrano, Leopoldo “Polo” Salazar y Tara Parra se despidieron del escenario de la vida en la misma semana de septiembre, dejando un vacío entre colegas, familiares y fanáticos que crecieron viendo sus trabajos en la pantalla chica y el teatro.

Eduardo Serrano

El jueves 11 de septiembre, Magaly Serrano confirmó la muerte de su padre, el actor Eduardo Serrano, a los 82 años. El intérprete perdió la vida tras complicaciones de salud derivadas de un cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro.

Su trayectoria dejó huella en melodramas como El rostro de la venganza, Mujercitas y Emperatriz, además de su reconocido trabajo en teatro.

Magaly Serrano lo despidió con un emotivo mensaje en Instagram, donde lo describió como “una leyenda” y “el amor de su vida”. Acompañó sus palabras con un video lleno de recuerdos familiares que reflejaron la cercanía entre ambos.

Leopoldo “Polo” Salazar

Un día después, el viernes 12 de septiembre, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la muerte de Leopoldo “Polo” Salazar, a los 93 años.

Salazar fue un rostro recurrente en producciones como Mujer, casos de la vida real, Balada por un amor y Primer amor… a mil por hora, además de películas como La marca del gavilán y Cascabel.

La ANDI lo recordó con un mensaje de condolencia en el que destacaron su aportación a la industria cinematográfica y televisiva mexicana.

Tara Parra: primera actriz y madre de Kenia Gascón

Finalmente, el domingo 14 de septiembre, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) informó la muerte de Tara Parra, a los 93 años, aunque el deceso ocurrió el día 12. Hasta ahora no se han revelado las causas de su fallecimiento.

Parra participó en producciones emblemáticas como Cuna de lobos, El extraño retorno de Diana Salazar y María la del barrio, además de la serie Soy tu fan, donde compartió créditos con Ana Claudia Talancón.

Su hija, la actriz Kenia Gascón, confirmó la noticia en redes sociales con un mensaje lleno de dolor: “Con mucho dolor les comparto que mi madre ha muerto ayer en la tarde. Todo se precipitó desde el día de su cumpleaños“.

¿Qué es la “regla de 3” en el espectáculo?

La coincidencia de estas tres muertes reaviva la llamada “regla de 3”, una creencia popular en el mundo del espectáculo que sostiene que cuando un famoso muere, otros dos lo siguen en un corto periodo de tiempo.

Aunque se trata de una superstición, lo ocurrido en septiembre de 2025 en el ámbito de las telenovelas mexicanas alimenta la idea que tantos seguidores consideran una extraña constante.