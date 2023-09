“Antes no me maté”: Lyn May habla tras caída y dice que el bailarín le tuvo “envidia”

Lyn May sufre caída mientras bailaba en programa. Foto: Cuartoscuro

Lyn May habló de la caída que sufrió durante un programa de televisión mientras lucía sus mejores pasos de baile. La vedette aseguró que no había visto el fuerte accidente que padeció, mismo que no le causó daños a la salud. Además, acusó a su compañero de baile de haberla tirado por envidia.

“Estoy bien, gracias a Dios. Afortunadamente, tengo 50 años bailando, no falto a las clases de baile y eso me ayudó. Yo creo que ahorita estaría muerta porque la caída estuvo durísima. Yo no la vi, hasta ahora la estoy viendo, y antes no me mate. Qué horrible se ve”.

En entrevista con el programa Sale el sol, Lyn May, quien hace meses dijo que se convertiría en madre de gemelos, acusó que la caída fue producto de la envidia que le tuvo el hombre con el que lucía sus pasos de baile.

“Lo que pasa es que contrataron a unos luchadores para que bailaran conmigo. Yo pienso que andaba como tomadito, fue el que me dejó caer. A mí me han dicho que se ve que el chavo no estaba contento porque yo era la estrella y él tenía como envidia y me tiró porque le dio envidia”.

Aunque en las imágenes se ve que el hombre trata de ayudar a Lyn May a levantarse del piso tras la fuerte caída, la vedette aseguró lo contrario, y dijo que no hizo nada por auxiliarla luego de haberla tirado.

“No hizo nada, por lo menos agacharse a ayudarme a decirme ‘señora, le ayudo’. Nada. Me dejó ahí, el baboso”.

Después de la caída, Lyn May fue cuestionada si desea iniciar un procedimiento legal, situación que descartó esté dentro de sus planes, argumentando que el joven que la tiró es “pobre”.

“Como el chavo es pobre, pues no me dan ganas de hacer nada contra él, porque es un muchacho que es pobre”.