Lyn May quiere demandar tras meses de su aparatosa caída; teme problemas de salud  

A unos meses de que Lyn May sufriera una caída mientras bailaba para una escena de una película, la vedette informó que tiene la intención de proceder legalmente contra la persona que la tiró y contra Mario Bezares, a quien señala de ser el responsable de contratar a quien bailaría con ella.

“Él se va a quedar de responsable si me pasa algo. Fue el encargado de la coreografía, la mano derecha del productor, por eso estoy demandando a Mario porque no tuvo la precaución de meter a un bailarín, sino que metió a un luchador”

En conferencia de prensa, la vedette, quien aseguró hace un tiempo que estaba embarazada de gemelos, aseguró que el luchador que la tiro le ofreció disculpas, según Lyn May, mientras lloraba por la situación.

“El luchador iba viendo el piso, no me iba viendo a mí, porque tenía nervios. Él después lloró y me dijo ‘perdóneme, señora, no fue culpa mía. Tenía muchos nervios. Me puse nervioso con usted’”

De acuerdo con la polémica famosa, luego del fuerte impacto quedó tendida y “sin sentido” cerca de 2 minutos, pues la cabeza golpeó contra el piso de cemento.

“Después de como 2 minutos que me quede muerta ahí, sin sentido, no sabía nada, 2 minutos. Se escucha el golpe en el video porque era cemento”

Finalmente, destacó que, aunque por el momento se siente bien, su familia teme que en unos meses pueda tener algunos problemas de salud derivados del golpe. Incluso, ante las cámaras, entre ellas las de Sale el Sol, la vedette dijo que, si muere, se sepa que ella no tuvo la culpa de la caída.

“Que tal que, en unos meses, me pasa algo o me sale algún tumor en la cabeza. Hay muchas personas, entre ellas mi mamá, que tienen miedo de que resulte un problema en la cabeza. Estoy muy bien, pero después resultan los problemas. Si yo me muero, ustedes son testigos de que yo no tuve la culpa de esto, que sepan la verdad. Ahí tienen el video”

