¡Perdió hasta la peluca! Lyn May sufre caída mientras bailaba en programa

Lyn May sufre caída mientras bailaba en programa. Foto: Cuartoscuro

Lyn May sufrió una aparatosa caída durante un programa de televisión mientras bailaba con dos hombres. El tremendo accidente quedó captado en video y se viralizó en redes sociales, desatando toda clase de comentarios.

Así fue la caída de Lyn May

La famosa vedette de 70 años acudió como invitada a un programa de Monterrey, Nuevo León, y como parte de la emisión, Lyn May bailaba con dos hombres. Y aunque todo parecía marchar en calma y la estrella del cine de ficheras lucía sus mejores pasos, una cargada no salió como esperaban.

Ver más Lyn May sufrió una aparatosa caída en pleno programa en vivo pic.twitter.com/dNhNy23d1N — Lo + viral (@VideosVirales69) September 25, 2023

En las imágenes de se ve cómo la pareja de Lyn May la carga y la vedette coloca las piernas a la altura de la cintura del hombre con el que bailaba; sin embargo, el sujeto parece no percatarse de ello y al momento de bajarla, la vedette termina en el piso.

Luego de la caída, la pareja de baile de Lyn May se apresura a ayudarla a levantar, apoyado de otro hombre con el que también habría sacado sus mejores pasos de baile.

Aunque la caída fue bastante aparatosa, Lyn May se limitó a estirar los brazos y dejar que su pareja la levantara del piso. Además, producto del accidente, cuyo ruido, al parecer, se logra percibir en el video, Lyn May perdió la larga peluca que portaba.

“Ya no está tan joven”: en redes reaccionan a caída de la vedette

Después de que la caída de la famosa, que estalló contra quienes ponían en duda que tuviera hijas, se hiciera viral, los usuarios de redes sociales reaccionaron con cierta preocupación por la edad de Lyn May.

“La verdad no da risa, Lyn May se me hace una señora agradable, esperemos y este bien”, “Cómo se le ocurre a ese cargarla”, “Tiene que cuidarse más ya no está tan joven para hacer eso”, “No es de dar risa, qué irresponsable de la persona que la carga”, “Hasta se escuchó el costalazo”, “No se pasen de lanza, de una caída muere la gente de la tercera edad”, “La peluca creo que es lo que le dolió más”, “No sabía que Lyn May ya practicaba lucha libre”, son parte de los comentarios que se pueden usar en redes sociales.