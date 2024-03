Mabel Cadena, actriz de ‘Bandidos’, no cambia a México por Hollywood: “Tengo un compromiso”

Mabel Cadena regresa después de un 2022 exitoso en el que apareció en “Black Panther: Wakanda Forever” y “La Caída“. La actriz mexicana forma parte de la serie “Bandidos” y asegura que no dejará de hacer proyectos mexicanos para dedicarse por completo a Hollywood.

Mabel Cadena pudo seguir el ejemplo de otras actrices que, al llegar a Hollywood, eligen forjar su camino en la meca del cine y no regresan a filmar en México. Este no es el caso de la oriunda de Atizapán de Zaragoza.

“Soy una mujer mexicana que cree en la industria de este país, que cree en que yéndose de este lugar no vamos a poder cambiar las cosas, entonces tengo un compromiso más allá de lo que representa estar en esta industria, tengo un compromiso como mujer”.

Asimismo, agregó que considera importante no dejar de hacer personajes en México que representen historias diversas, las cuales muestren a una mujer mexicana fuerte.

En “Bandidos“, Mabel Cadena da vida a una policía que, además de sus luchas internas, debe detener un grupo de estafadores.

“Para mí es nuevo abordar una serie que tiene un personaje con humor y le tuve mucho miedo al inicio pero, a lo largo del camino, fue padrísimo poder agarrarme de mis compañeros y de lo que ellos también estaban construyendo para encontrar la vida del personaje”, dijo la mexiquense a Unotv.com.

En la banda de atracadores, destaca la participación de la actriz española, Ester Expósito, quien mostró su talento al pronunciar varios acentos.

“No se sabía muy bien qué acentos iban a ser, primero francés, lo de yucateco surgió, el acento yucateco surgió sobre la marcha, pero yo le pongo ahí todo, me esfuerzo yo siento que me cuestan pero bueno han dicho que también hice acento mexicano en la ‘peli’ que hice hace poco de Amat (Escalante) me han aprobado con nota”.

Ester Expósito