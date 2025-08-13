GENERANDO AUDIO...

Macabro se realizará del 19 al 31 de agosto. Foto: Especial

Macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México regresa en su edición número 24 del 19 al 31 de agosto, con una cartelera de 139 películas nacionales e internacionales, funciones especiales, conversatorios, lecturas de tarot, homenajes, clases maestras y más actividades espeluznantes.

Este año, el festival transforma sus sedes en el “Hotel Macabro”, un universo donde cada pasillo lleva a mundos aterradores y perturbadores, inspirado en locaciones icónicas como el Hotel Overlook de “El resplandor“.

139 películas de 24 países y funciones de culto

La selección incluye 52 largometrajes y 87 cortometrajes de 24 países, como México, Japón, Corea del Sur, Italia, Emiratos Árabes, Argentina y Estados Unidos.

Además, destacan funciones especiales como:

“ Psicosis “, de Alfred Hitchcock, celebrando 65 años de su estreno

“, de Alfred Hitchcock, celebrando 65 años de su estreno “ Ángel Negro “, clásico chileno del terror, a 25 años de su lanzamiento

“, clásico chileno del terror, a 25 años de su lanzamiento “El Lazo de Petra”, grabada con un iPhone 16 y simulación de videojuego

Homenajes, retrospectivas y talento internacional

Uno de los momentos más esperados será el homenaje a Richard Matheson, autor de “Soy leyenda” y “La dimensión desconocida“. Su hijo, RC Matheson, ofrecerá una charla digital exclusiva para Latinoamérica, junto a la escritora Sandra Becerril.

También habrá una retrospectiva del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) con 30 trabajos destacados de egresados como Edgar Nito y Michelle Garza. Esta muestra recorrerá Guanajuato, Puebla, Oaxaca y más.

En paralelo, se rendirá tributo al cineasta mexicano Emilio Portes, con funciones de “Pastorela“, “Belzebuth” y “Conozca la cabeza de Juan Pérez“, además del estreno de su nueva película.

Actividades especiales y cine alternativo

Macabro Docs presenta “La Femenil“, documental sobre luchadoras mexicanas

presenta “La Femenil“, documental sobre luchadoras mexicanas Lecturas de tarot, charlas y funciones especiales en el Museo del Chopo , que celebra 50 años

, que celebra 50 años Sandra Becerril también presentará su nuevo libro “El carnaval diabólico“

En alianza con Wikimedia, habrá editatones para mejorar contenido sobre cine de terror en Wikipedia

Art toys, conversatorios y clases maestras

Este año regresa “La Muerte Toy Show 2: The Reborning“, expo de art toys inspirados en el Día de Muertos.

Y para los interesados en la industria, se realizarán:

3 conversatorios sobre cine independiente, audiencias del terror y mujeres en el género

sobre cine independiente, audiencias del terror y mujeres en el género 2 masterclass sobre distribución y filmación con equipos compactos

sobre distribución y filmación con equipos compactos Taller sobre seguros en producciones cinematográficas

Películas en competencia

Entre los estrenos más esperados en la sección internacional están:

“Al progredire della notte” (Italia)

“An Taibhse” (Irlanda)

“Succubus” (EE.UU.)

“Three” (Emiratos Árabes)

“Witte Wieven” (Países Bajos)

En la competencia iberoamericana destacan:

“Muertamorfosi”s y “#Rats” (México)

“Masacre en el Delta” (Argentina)

“Shaman” (Ecuador-EE.UU.)

Y en la sección Sci-Fi, thrillers y fantasía: