Macabro 2025 toma el Chopo: el cine de terror invade la CDMX

Macabro 2025

El Festival Internacional de Cine de Terror (Macabro) regresa al Cinematógrafo del Chopo con una cartelera especial del 20 al 24 de agosto, como parte de su edición número 24. Con funciones dobles y actividades gratuitas, el festival celebra también los 50 años del Museo Universitario del Chopo, uno de los recintos culturales más emblemáticos de la UNAM.

Durante cinco días, el público podrá disfrutar de películas recientes y clásicos del género en funciones presenciales. Este año, Macabro 2025 presenta 139 películas de 24 países, incluyendo títulos de México, Italia, Japón, Argentina, Canadá y Emiratos Árabes, que se exhibirán en diversas sedes de la Ciudad de México.

¿Qué trae Macabro 2024 al Chopo?

La programación incluye una selección internacional de largometrajes y cortometrajes recientes. En el Chopo se proyectarán propuestas que mezclan el terror, el documental y la crítica social.

Entre los títulos destacados se encuentran:

“ La femenil, la lucha no acaba ” (México, 2024), de Orlando Jiménez Ruiz. Un documental sobre mujeres luchadoras dentro y fuera del ring. Martes 20 de agosto, 6:30 pm

” (México, 2024), de Orlando Jiménez Ruiz. Un documental sobre mujeres luchadoras dentro y fuera del ring. Martes 20 de agosto, 6:30 pm “ Relatos macabros “: compilado de cortos de Italia, Canadá, Colombia, España y Australia. Miércoles 21 de agosto, 4:00 pm

“: compilado de cortos de Italia, Canadá, Colombia, España y Australia. Miércoles 21 de agosto, 4:00 pm “1973 ” (México, 2025), de Antonino Isordia. Tres historias reales unidas por el dolor. Viernes 22 de agosto, 6:30 pm

” (México, 2025), de Antonino Isordia. Tres historias reales unidas por el dolor. Viernes 22 de agosto, 6:30 pm “Masacre en el Delta” (Argentina, 2024), de Facundo Nuble. El viaje romántico de una pareja se convierte en una pesadilla. Sábado 23 de agosto, 4:00 pm

Los boletos se pueden conseguir en taquilla o en línea a través de boletos.cultura.unam.mx.

Domingo 24: tarot, cine de culto y entrada gratuita

Como parte de la celebración por el 50 aniversario del Museo Universitario del Chopo, el domingo 24 de agosto habrá actividades especiales con entrada libre y enfoque académico: