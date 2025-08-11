Macarena García sí revisa las campañas donde sale; tras polémica de Sydney Sweeney

GENERANDO AUDIO...

Macarena García prepara nuevos proyectos en televisión y cine. Foto: David Rubí

La actriz Macarena García, conocida por su participación en “100 días para enamorarnos, Sin querer queriendo y Control Z”, aseguró que siempre participa activamente en el proceso creativo de las campañas que protagoniza, con el fin de garantizar que el mensaje esté alineado con sus valores personales y así evitar polémicas como la de Sydney Sweeney.

Y es que, cabe recordar que, la marca American Eagle lanzó hace unos días una campaña que protagonizó Sydney Sweeney con el lema “Sydney Sweeney has great jeans”, donde jugó con el doble sentido entre “jeans” (pantalón de mezclilla) y “genes” (herencia genética).

Durante el anuncio, Sweeney apareció hablando en un video: “Genes son heredados de los padres… mi jeans son azules”. De ahí que varios usuarios tacharan dicho anuncio señalando que tiene ideas de supremacía blanca, e incluso también le compararon como propaganda nazi.

Macarena García apuesta por lo natural

La actriz mexicana presentó en la Ciudad de México su más reciente colaboración con la marca Aerie, bajo el lema “Ama todas tus versiones”.

“Para mí es muy importante que no solo promocionemos un vestido que es bonito, una pijama que es cómoda, sino llevar un mensaje que sea positivo” Macarena García, actriz

Macarena García participa en las campañas. Foto: David Rubí

En la campaña con Aerie, Macarena aceptó que sus fotografías se publicaran sin retoques, como parte de su postura a favor de la naturalidad. También evita el uso de filtros en redes sociales y promueve un enfoque de amor propio que incluye aceptar las imperfecciones.

“La versión que me dice que tengo que ser perfecta y que esa perfección está ligada a la manera en que me veo, a la manera en que otras personas opinan sobre mí, esa versión como que me toca bajarle un poquito al volumen” Macarena García

¿Cómo toma el rol de las redes sociales?

Macarena García confesó que las dinámicas en redes sociales le generan presión, especialmente por los estilos de vida que considera inalcanzables para la mayoría. Criticó los estándares que promueven rutinas extremas, comparándolas con la realidad de quienes trabajan largas jornadas y dependen del transporte público.

“Uno que se tiene que parar temprano a trabajar, salir, tomar el camión, obviamente no se va a parar a las 4 am a preparar su matcha”, comentó la actriz.

Agradecida con sus personajes y seguidores

García reconoció el cariño de sus fans, quienes siguen recordando con afecto a “Natalia” de Control Z. “Me siento muy agradecida que a pesar que ya tiene casi 5 años que estrenamos Control Z la gente siga queriendo tanto a Natalia, Natalia es un personaje que disfruté un montón”, dijo la actriz.

Próximos proyectos

Mientras continúa su trabajo con Aerie, Macarena García prepara nuevos proyectos en televisión y cine. Con su mensaje de aceptación personal y autenticidad, busca que su imagen no solo represente moda, sino también un cambio positivo en la forma en que las personas se ven a sí mismas.