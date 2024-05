¿Flechó a Elvis Presley? Las fotos de joven de Macaria, actriz de “Vecinos”

Macaria es una de las actrices que de joven deslumbraba a su paso. Actualmente es muy querida por las familias mexicanas debido a su papel en la serie “Vecinos” y en estas ocasión te compartimos algunas fotos de su look de chica a go gó.

De Macaria se ha dicho que tuvo un romance con el “Rey del rock and roll”, Elvis Presley, es uno de los rumores más fuertes sobre su vida personal, leyenda que la misma actriz aclaró recientemente.

#antesydespues Macaria. Sin duda una actriz bella y que a su edad no le pide nada a otras actrices o a la figura que tenía en su pasado, además del talento que la representa. ¿Les gusta esta actriz #cinéfilosdeoro ? #macaria #cinemexicano #telenovela #series #mexicana pic.twitter.com/2iHON6qHDD

El nombre real de Macaria es Delia Beatriz de la Cruz Delgado. Nació en 1950 en la Ciudad de México, su madre la llevó a Cuba donde vivió hasta los 6 años de edad.

Tras este periodo en su infancia, regresó a México. Sus inicios en los escenarios se dieron en los años 60 cuando actuaba en obras de teatro.

En 1960 debutó en el cine en la película “Las pirañas aman en cuaresma”, en esa época también protagonizaba las famosas fotonovelas.

La actriz también estudió baile:

El nombre de Macaria surgió por un personaje que interpretó en el programa de televisión “Happening a go go”, de los años 70, donde era conductora. Se dice que de hecho, la actriz llegó a odiar su apodo.

Algunas películas en las que participó son:

En el filme independiente “Ciudad de ciegos” compartió créditos con Saúl Hernández, de Caifanes y Rita Guerrero, de Santa Sabina.

Aquí con Mauricio Garcés…

En Tv Macaria ha aparecido en:

Su debut en la pantalla chica fue en “Chespirito” y desde 2005 interpreta a Magdalena Pérez López en la serie “Vecinos”.

Como te decíamos, por décadas sonó fuerte el rumor de que Macaria tuvo un romance con el cantante Elvis Presley. Se presumía que se conocieron durante un viaje que hizo la actriz a Estados Unidos, en el que cautivó al intérprete de “Can’t Help Falling in Love” con su belleza.

Según, su relación duró poco porque terminaron entregándose a sus respectivas carreras.

En 2023, la intérprete aclaró esta versión asegurando que no fue novia de Elvis Presley y que nunca lo conoció.

“Nunca me conoció, ni yo lo conocí. No sé quién inventó eso, pero mi sobrina la otra vez me dijo, ‘tía, dime la verdad’, y le digo, ‘les juro por mi vida, nunca conocí a Elvis Presley’, no”

Macaria