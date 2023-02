Madonna también quiere ser Merlina, así bailó la famosa coreografía

Maddona bailó la coreografía de “Merlina”. Foto: Madonna.

La coreografía de la serie “Merlina” (“Wednesday” en inglés) interpretada por Jenna Ortega ha dado la vuelta al mundo; desde deportistas hasta usuarios en redes sociales recrean los pasos y ahora, Madonna ha decidido subirse a la tendencia con un video en TikTok.

En el video la famosa no baila al ritmo de “Goo goo Muck” de The Cramps, sino del fragmento de “Bloody Mary” de Lady Gaga, que ha trascendido en redes como TikTok. Madonna luce un corset negro, el cabello suelto y unos lentes de color naranja.

Sin embargo, Madonna no sigue los pasos de Ortega, que se inspiró en varios grupos de los 80 como Siouxsie And The Banshees, sino crea una coreografía nueva donde, incluso, se persigna y mueve las caderas.

A sus 64 años, la cantante estadounidense hace gala de renovarse constantemente y próximamente tendrá su gira mundial para celebrar sus más de 40 años en la música. Según los organizadores, “Madonna: The Celebration Tour” llevará a los fans por su “viaje artístico a través de cuatro décadas y rinde homenaje a la ciudad de Nueva York, donde comenzó su carrera musical”.

La gira recorrerá 35 ciudades, empezando por Vancouver el 15 de julio. Tras una serie de fechas en Estados Unidos, se trasladará a Europa, para terminar en Ámsterdam el 1 de diciembre.