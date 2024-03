¡Ay, Madonna! La “Reina del Pop” reclama a fan por no pararse en concierto… ¿no vio la silla de ruedas?

Madonna reclama a fan por no pararse durante concierto. Foto: Getty Images

Madonna, quien estuvo en coma por una infección bacteriana, se volvió viral tras reclamarle a un fan en un concierto por no pararse a cantar, sin fijarse que usaba silla de ruedas.

Así fue el momento en que Madonna reclama a fan en concierto

Un video compartido en TikTok muestra el momento en que Madonna, quien se encuentra de gira con “The Celebration Tour”, comienza a llamarle la atención a una de las asistentes.

“¡Hey! ¿Qué haces allí sentada?”, le dice la cantante a la fan.

Al ver que no se pone de pie, la intérprete de “Vogue” le pide que se levante, pero no pudo hacerlo porque usaba silla de ruedas.

“¿Por qué no te pones de pie?”, se escucha decir a Madonna.

Sin embargo, al ver que la fan no tenía la posibilidad de levantarse, no le quedó de otra más que ofrecerle disculpas, asegurando que “me alegro de que estés aquí”.

Al final, la intérprete de “La isla bonita” regresó a su lugar, aunque un poco avergonzada por el bochornoso momento. Los asistentes no dudaron en reírse por el “descuido” de la “Reina del Pop”.

“I wanna call my lawyer”: ¿la pelea entre Madonna y Lucía Méndez?

Ante la curiosa reacción de Madonna contra una fan, los usuarios volvieron a revivir la supuesta pelea que, Lucía Méndez asegura, tuvo con la intérprete de “Sorry” en un show.

“El tiro de la cámara nos llegaba a nosotros. No podían entrar los técnicos en ese momento para quitarla y ponerla en otro lugar”, señaló la actriz.

Sin embargo, la protagonista de “Colorina”, quien tuvo un romance con Luis Miguel, aseguró que la “Reina del Pop” se molestó porque no se paró mientras ella estaba cantando.

“A ella le molestaba que yo estuviera sentada junto con mi marido”, aseguró Lucía Méndez.

En tanto, al ver que la actriz no se ponía de pie, el equipo de seguridad se acercó a ella para reclamarle, pero no quiso acceder, e incluso, dijo que “I wanna call my lawyer” (Voy a llamar a mi abogado).