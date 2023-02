Madonna responde a las críticas que generó su rostro durante los Grammy 2023

Madonna respondió a las criticas que surgieron tras su aparición en los premios Grammy 2023, celebrados el domingo pasado, donde su rostro fue lo que más llamó la atención. La “reina del pop”, quien recientemente anunció su nueva gira mundial, aseguró que “una vez más estoy atrapada en las críticas por la edad y por la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos”.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram. Madonna se defendió de manera contundente alegando que no tiene por qué “pedir perdón”.

“Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones artísticas que he hecho ni por mi apariencia o por cómo visto y no voy a empezar ahora”, señaló en un mensaje publicado en su red social, donde cuenta con más de 18 millones de seguidores.

Ver más

“En lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, en el que agradecí por la valentía a artistas como Sam (Smith) y Kim (Petras), muchas personas eligieron hablar solamente de fotos de mi rostro, tomadas por un fotógrafo de prensa con un largo lente que distorsionaría el rostro de cualquiera. ¡Una vez más estoy atrapada en las críticas por la edad y por la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos! Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres que han pasado los 45 años y siente la necesidad de castigarla si sigue siendo fuerte, trabajadora y aventurera”.

Madonna, quien acudió a la ceremonia para presentar a Sam Smith, escogió vestir un conjunto compuesto por una falda negra, guantes, una chaqueta negra, una camisa blanca y una corbata que acompañaba con su pelo recogido en dos coletas y trenzas y la “reina del pop” finalizó su declaración citando a Beyoncé, que se convirtió en la artista con más Grammys en la historia con 32.