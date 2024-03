Madonna revela cuál fue su primera palabra tras despertar del coma

Madonna se encuentra en una gira mundial. Foto: AFP

En el marco de su gira “Celebration Tour”, Madonna compartió con sus seguidores durante su concierto en Inglewood cuál fue la primera palabra que pronunció después de despertar del coma que vivió en 2023.

Madonna fue ingresada de urgencia en el hospital debido a una grave infección bacteriana que la dejó al borde de la muerte. La cantante fue encontrada inconsciente en el baño, y tras confirmar ella misma que estuvo en coma, reveló a sus fans la primera palabra que pronunció al despertar: un rotundo “No”.

Durante uno de los momentos más emotivos del concierto, Madonna compartió su interpretación de aquel instante crucial. Según la artista, su respuesta negativa fue su manera de desafiar a la adversidad y expresarle a la vida y a Dios que no estaba dispuesta a abandonar este mundo, dejando huérfanos a sus seis hijos.

“El pasado verano tuve una sorpresa, lo que llaman una experiencia cercana a la muerte. Cuando desperté, mi primera palabra fue ‘No’. Y estoy segura de que Dios me estaba diciendo: ‘¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres seguir por este camino?’. Y le dije que no”, compartió Madonna con emoción en el escenario.

La enfermedad obligó a la cantante a suspender el inicio de su gira mundial, programada para el mes de agosto del año pasado. A pesar de las recomendaciones médicas de precaución y evitar el sobreesfuerzo, Madonna retomó rápidamente los ensayos para su espectáculo.

El 14 de octubre, la diva inició su gira en el O2 Arena de Londres y desde entonces ha continuado sin pausa.