¡Sigue la polémica! Madre de Gala Montes rompe el silencio sobre las confesiones de su hija mayor, “Beba”

Foto: Getty Images

La polémica con Crista Montes, madre de Gala Montes, no termina: luego de ofrecer una entrevista a Adrián Marcelo, la mujer reaccionó a que su hija mayor, “Beba” Montes, vendía servicios sexuales.

En entrevista con el programa “El chisme TV México”, la madre de las famosas negó conocer todos los detalles de cómo su hija ofrecía servicios de índole sexual a hombres. Aunque confesó que sabía que laboraba en el lugar en donde, presuntamente, contactaba a sus clientes.

“Yo sabía que trabajaba en ese restaurante, por su puesto que a mí no me pidió permiso. Ya era mayor de edad, por su puesto. Tan a detalle no sabía yo tanto”, aseguró la madre Gala Montes.

La madre de Gala Montes aseguró que la justificación de “Beba” Montes sobre la necesidad de mantener a su hija es una respuesta “muy trillada”.

“Ella sale en un video diciendo que era para mantener a la niña, hay 20 mil trabajos que no es necesario prostituirse. Yo mantuve a dos hijas y no fue necesario prostituirme. Esas respuestas ya están muy trilladas, es como el árbol genealógico se poda. Son respuestas muy trilladas”.

La mujer, que ha recibido fuertes críticas, aseguró que con esta nueva polémica tiene que volver a defenderse de los ataques que recibe.

“Me siento mal porque me tengo que defender de toda la sociedad. La sociedad maneja doble moral”.

¿Qué dijo “Beba” Montes?

Hace unos días, a través de un video, “Beba” Montes habló de los servicios que ofrecía, asegurando que tenía que sacar a su hija adelante, pues, según afirmó, ella no ganaba el dinero que percibía Gala, su hermana.

Además del video de “Beba” Montes, también se habría filtrado una conversación en donde la joven pactaba el pago de 5 mil pesos por un encuentro sexual.