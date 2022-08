“Deberíamos ser buenos exnovios”: Magaly Chávez quiere que Alfredo Adame la deje en paz

Alfredo Adame podría tener una orden de restricción por parte de su exnovia Magaly Chávez, quien recientemente apareció en una cita con el gran enemigo del actor, Carlos Trejo. La que fue pareja del también conductor pide que éste ya la deje en paz pues aún le manda mensajes para atacarla.

Alfredo Adema y Magaly Chávez terminaron cuando participaron juntos en un reality show. Al poco tiempo de su romance, ya habían hablado de casarse, planes que a pesar de emocionarlos, no los salvó de un distanciamiento.

La actriz quien es 27 años menor que Alfredo Adame, indicó ante medios de comunicación que el conductor aún busca tener contacto con ella mediante mensajes en los que la ataca. Expresó que deberían comportarse como buenos exnovios y que ya se acabó el amor.

Chávez agregó que los mensajes que le envía Adame se tratan de notas periodísticas que ella considera, son trabajadas por su equipo de trabajo.

En sus declaraciones aclaró que no fue gracias a Adame que consiguió trabajo.

“Al señor no le gusta que yo salga adelante. Él me conoció con trabajo, como dice él: ‘es que yo te di trabajo’, no, eso no es cierto, señor. A mí me conoció con trabajo y sigo sin trabajo”

Magaly Chávez