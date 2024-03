“No puedo tener pareja”: Magaly Chávez asegura que Alfredo Adame la afectó al llamarla transexual

Después del polémico romance que tuvo con Alfredo Adame y las peleas públicas que han protagonizado, Magaly Chávez aseguró que su pasado con el actor terminó afectándole a tal grado que ahora le es difícil tener una pareja porque el actor la llamó “transexual”.

La exparticipante del programa “Enamorándonos” señaló que también demandó a Alfredo Adame por el delito de violencia de género y que por haber comentado que ella es una mujer trans, el conductor provocó que se enfrentara a situaciones incómodas.

En el podcast de “Un tal Alfredo”, Magaly Chávez habló de la que fue su relación con Alfredo Adame y como los ataques que él ha emprendido en su contra la afectaron en su vida personal. Dijo que debido a que su ex la llamó transexual, no ha podido tener pareja.

“Entiendo su frustración, pero esto me suena a chico de secundaria, el típico chavo al que no le hiciste caso. Yo le dije, ‘si pensase en ofender, yo amo a la comunidad’. A mí me mandaron a llamar para ser la reina del segundo PRIDE más grande de México; fui con el presidente municipal y ahí me dijo que me invitaron porque era transexual”

Magaly Chávez