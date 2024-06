Magneto “prende el fuego” con su primera canción inédita en 25 años

Después de 25 años sin entrar al estudio de grabación, los Magneto están de regreso con un nuevo sencillo que promete encender pasiones y conquistar corazones. “Prender el fuego otra vez”, es el primer adelanto de su próximo EP, y marca una nueva etapa en la banda.

En entrevista para “En Fa, el podcast musical de Uno TV” y Claro Música; Tono, Mauri, Alex, Elías y Alan, hablan de “Prender el fuego otra vez” así como del pasado y el futuro de Magneto.

La canción fusiona sonidos urbanos con el pop latino, todo bajo la autoría del talentoso puertorriqueño Pedro Capó.

El regreso al estudio fue un viaje lleno de nostalgia y emoción, uniendo fuerzas con amigos cantautores y compositores para crear música que resuene tanto con los fans antiguos como con las nuevas generaciones.

Después de años de giras y conciertos que celebraban sus grandes éxitos, la banda sintió que era el momento adecuado para traer algo fresco y nuevo a la mesa.

“Fue diferente, yo no consideraría que estamos entrando a un género distinto que no sea el pop porque no es un tema urbano, sino que tiene ciertos tintes. Mauri le puso ahí junto con George Noriega, el productor, ese toque latino. Yo diría que es un pop muy Magneto al estilo latino”.

Alan