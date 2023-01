Maite Perroni y su gran reto: revela cómo sobrellevará su embarazo y la gira

A Maite Perroni se le juntaron las emociones y es que además de su embarzo, la cantante se prepara para la que será la gira del regreso de RBD. Ante la magnitud de este reto, compartió cómo va a sobrellevar ambas situaciones.

Por un boleto para un show de RBD los fans han hecho de todo y hasta han resultado con héroes. Al “Soy Rebelde Tour” incluso han reaccionado celebridades internacionales, alboroto que no es ajeno a Maite Perroni y por ello desea ser parte de lo que les depara el futuro.

La integrante de la agrupación, quien conmovió con el tierno mensaje que le dedicó a su esposo Andrés Tovar, contó cómo le hará para tener los cuidados que requiere su embarazo y a la vez participar en los conciertos de RBD en Estados Unidos, Brasil y México.

En una entrevista que concedió con @la_roiz, Maite Perroni señaló que se ha sentido muy arropada en esta etapa y el apoyo de sus amigos y seres queridos la fortalece.

“Estoy acompañada de mucho amor, de mucho apoyo y de una contención que me fortalece muchísimo para poder dar todos estos pasos tan importantes. También, el hecho de poder compartir esta nueva etapa es un reto y es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y que, además, mis amigas que ya tienen experiencia me van acompañando y coacheando, me van dando tips, consejos y sugerencias”

Con estas palabras, Maite Perroni demostraría que su embarazo no es un impedimento para que regrese a los escenarios y que la noticia de que será mamá fue bien recibida por sus compañeros.

“Es un momento muy especial, imagínate qué año me espera. Me estoy preparando desde lo físico y lo emocional para poder vivir toda esta etapa que la verdad es una etapa hermosa, no me puedo quejar, al contrario, me siento bendecida y superafortunada”

