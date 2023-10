Celebran su aniversario de bodas: las 6 fotos más románticas de Maite Perroni y Andrés Tovar

Maite Perroni y Andrés Tovar están de manteles largos y se debe a que la pareja festeja su primer aniversario de bodas. Por este motivo, te compartimos las 6 fotos más románticas de los papás de la pequeña Lía.

La celebración de la cantante y el productor de TV sucede en plena gira de RBD y a pesar del ajetreo por sus compromisos, Tovar dedicó un tierno mensaje a su esposa en el que dejó ver cómo fue el momento en el que le declaró sus votos.

El 8 de octubre de 2022, Maite Perroni y Andrés Tovar se casaron en Valle de Bravo. Estuvieron acompañados por sus familiares y amigos y a la ceremonia también asistieron algunos integrantes de RBD, Anahí, Cristian Chávez y Christopher Uckermann.

Un año después, el productor reitera el amor que siente por Maite con un tierno mensaje y un video en el que muestra cómo fue el momento en que le declaró sus votos.

“Quiero pedirte dos cosas, la primera que me tomes de la mano y pase lo que pase no me sueltes jamás y me abraces fuerte; la segunda, es que te pido me dejes un rastro para la siguiente vida, para que pueda encontrarte 20 años antes”

Son algunas de las palabras que le dice Andrés a Maite