¿Es parte de la familia incómoda? Majo Aguilar revela que no la invitaron a boda de su prima Ángela

La boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, al parecer, fue muy íntima, tanto que Majo Aguilar, prima de la novia, no recibió invitación. La revelación la hizo la también cantante, quien se negó a dar más detalles.

“La verdad prefiero no hablar de eso… No hubo comunicación, yo no sabía que se iban a casar, la verdad”.

En entrevista con el programa “Despierta América”, la hija de Antonio Aguilar Jr. recordó que el día de la boda de su prima con el representante del mariacheño, ella se encontraba entonando el Himno Nacional mexicano en Estados Unidos.

“Yo estaba cantando el Himno Nacional. que fue precioso”, recordó.

Aunque confesó que no fue invitada a la boda de su prima, aseguró que les desea lo mejor a los recién casados.

“Que les vaya lindo. Que lo hagan bien”

“No estamos corriendo”: Majo Aguilar descarta casarse pronto

Al ser cuestionada sobre si ella pudiera llegar al altar con Gil Cerezo, su novio, la cantante aseguró que ellos no están “corriendo” y han construido una buena relación.

“No tengo prisa. Estamos muy contentos, muy tranquilos, hemos construido una relación y no hay ninguna prisa. No estamos corriendo”.

El hermano de Ángela tampoco habría sido invitado

Aunque hasta donde se sabe, Majo no fue la única integrante de la familia Aguilar que no fue parte de los invitados a la sorpresiva boda de Ángela con Nodal, pues el hijo mayor de Pepe Aguilar tampoco fue parte de la celebración, según dejó entrever el joven.

Con un comentario, Emiliano Aguilar reveló que su hermana tampoco lo consideró para ser partícipe de su unión con Christian Nodal.

El mayor de los hijos de Pepe Aguilar mantiene una distante relación con su padre. Sin embargo, hace unos años, parecía tener buena convivencia con sus hermanos y con el intérprete de “Por mujeres como tú”.