GENERANDO AUDIO...

Así celebran el Día de las Madres los protagonistas de “El Rey León”. Foto: Ocesa

En el Teatro Telcel, donde “El Rey León” se presenta con funciones agotadas, dos de sus protagonistas, Majo Domínguez (Nala) y Pierre Louis (Simba), no sólo brillan por su talento sobre el escenario, sino también por el profundo amor y gratitud que sienten hacia las mujeres que marcaron su vida: sus madres y abuelas.

Protagonistas de “El Rey León” reconocen a sus madres todos los días

En entrevista con UnoTV, los actores compartieron cómo las figuras maternas han sido su sostén y fuente de inspiración para llegar hasta donde están hoy, justo en la antesala del Día de las Madres.

Para Pierre Louis, su historia es la de una crianza en un matriarcado, rodeado de mujeres fuertes y sensibles. “Desde que estaba con mi abuelita y mi mamá, siempre hemos celebrado el Día de las Madres en casa, como a ellas les gusta: sin tráfico, sin locura, simplemente juntos”, contó.

La cercanía con las mujeres le permitió al protagonista del “El Rey León” desarrollar una sensibilidad que hoy abraza con orgullo: “Me llevo mejor con las mujeres. Tengo un lado femenino muy latente y mis amigos hombres también comparten eso, no hay juicios… podemos decirnos ‘te amo’ sin problema”.

Esa sensibilidad se nota también en su manera de habitar a Simba, personaje que exige fuerza, pero también vulnerabilidad: “Crecí aprendiendo a leer a las personas, a observar, a escuchar… eso me lo dio el entorno femenino que me formó”.

Majo Domínguez y su mamá se enfrentaron al mundo solas

Por su parte, Majo Domínguez, quien da vida a Nala en el “Rey León”, compartió su historia de resiliencia al lado de su madre: “Desde muy chiquita, ciertas circunstancias nos llevaron a básicamente sobrevivir, aprender y crecer juntas, solo ella y yo. El lazo con mi mamá y mi abuela es muy fuerte, crecí rodeada de mujeres con carácter y con mucha sensibilidad”.

Aunque por su carrera muchas veces no ha podido celebrar el Día del las Madres, el amor trasciende la distancia.

“Hace mucho que no paso el Día de las Madres con mi mamá, desde que me fui a estudiar a Guadalajara. Pero sabemos que el lazo que tenemos va más allá de cualquier fecha”, dijo Majo con emoción. “Siempre que puede viene a verme al teatro. Le digo que va a llevarse la butaca de oro”.

Reconocen a las madres solteras

Ambos actores del musical “El Rey León” reconocieron el valor de las madres que crían solas. “Es la realidad de muchas mujeres en México”, dijo Majo.

“Mi mamá fue proveedora, y mi abuela tuvo también ese rol sabio, como una figura paterna. Ellas hicieron todo para que no me faltara nada, pero sobre todo, que no me faltara amor”, finalizó Majo.