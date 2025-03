“Malcolm el de en medio” tendrá nuevo Dewey, ve quién será su reemplazo

GENERANDO AUDIO...

Parte del elenco de “Malcolm el de en medio”. Foto: AFP

El regreso de “Malcolm el de en medio” traerá a la mayoría de sus actores originales, excepto por quien interpretó a Dewey.

La serie que retomará la vida de la familia Wilkerson regresará con cuatro nuevos capítulos que se podrán ver a través de la plataforma Disney +.

En diciembre pasado se anunció que la popular serie tendrá nuevos capítulos, pero la duda que quedó desde ese entonces es si todo el elenco volvería.

¿Quién será el nuevo Dewwy en “Malcolm el de en medio”?

De acuerdo con un artículo de Variety, Christopher Masterson y Justin Berfield repetirían sus papeles como Francis y Reese, respectivamente.

Sin embargo, quien no regresará como Dewey será Erik Per Sullivan y su lugar será tomado por Caleb Ellsworth-Clark.

Ellos se suman a los ya confirmados Frankie Muniz como Malcolm, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek com Hal y Lois, respectivamente.

No sorprende que Per Sullivan no regrese a la serie, dado que en gran medida dejó de actuar después de la conclusión de “Malcolm” en 2006.

Su último crédito en pantalla llegó en 2010 con la función de “Twelve”. También se ha ausentado de pasados reencuentros de la serie a lo largo de los años.

¿Qué es lo que se sabe sobre los nuevos capítulos?

La publicación de Variety también mencionó que la actriz Kiana Madeira será Tristán, la novia de Malcolm.

Otro personaje nuevo que entrará en la historia es Kelly, cuya presencia fue insinuada en el final de la serie cuando se reveló que Hal y Lois esperaban un sexto hijo.

Kelly es descrito además como el hijo menor de Lois y Hal, que es autosuficiente, obtiene buenas notas y ya es más sabia que la mayoría de la familia.

Se dice que Leah es la hija de Malcolm y tiene el mismo humor sarcástico, la misma impulsividad y la misma inteligencia aterradoramente alta que él, pero ella es mucho más sensible y emocional.