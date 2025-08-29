GENERANDO AUDIO...

Maldita Vecindad aclaró el rumor sobre Kumbala. Foto: David Rubí

Maldita Vecindad aclaró el rumor sobre la autoría de su famosa canción “Kumbala”. En entrevista para UnoTV, Pato Montes, integrante de la banda mexicana, aclaró la verdad detrás de la leyenda urbana que asegura de Juan Gabriel fue parte creativa de la composición.

Montes comentó la confusión fue provocada por Sopitas, quien esparció la información incorrecta:

“Hay una leyenda urbana que realmente es errónea porque “Kumbala” en absoluto es una canción de Maldita Vecindad, y esta canción nosotros la escribimos, nosotros trabajamos de una manera colectiva.” Pato Montes, de Maldita Vecindad

Pato Montes aclaró rumor sobre Kumbala. Foto: David Rubí

De este modo, cuando se difundió la versión periodística errónea, nació el rumor sobre la autoría de Kumbala y su supuesta implicación con “el divo de Juárez”.

“Kumbala” es de Maldita Vecindad

Una vez que el integrante Maldita Vecindad aclaró el rumor sobre “Kumbala”, también recalcó que la canción la compusieron los roqueros y lo más que tienen de Juan Gabriel en el disco (“El Circo”) en que se incluye dicho tema, es un cover, “Entre todos nosotros hicimos en El Circo hicimos una versión de Querida”, un tema que calificaron de controvertido en la época por todas las versiones sobre su origen que surgieron.

Maldita Vecindad sigue vigente y en el gusto del público. Foto: David Rubí

Lo que se viene para Maldita Vecindad

Ahora planean un show por los 35 años de su disco “El Circo” en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México, pero quieren que sea un espacio seguro de fiesta y diversión para toda la familia.

“Es un espacio familiar muy bien ubicado y se presta para que pasemos una noche de plena celebración de paz y baile como dice Roco”, afirmó Pato Montes de visita en el estudio de Uno TV, donde también reveló que preparan un documental de la banda:

“Fíjate que estamos haciendo un documental desde hace ya un tiempo. Recopilando el material son casi 40 años de historia, entonces hay muchos protagonistas.” Pato Montes, de Maldita Vecindad

Además del documental, preparan un musical, todo gracias a la participación que tienen los fines de semana con “Lagunilla, mi barrio”, “En eso estamos trabajando, también es un proyecto que estamos trabajando y es un proyecto que se nos hace muy interesante”, dijo el músico.