Maldy presenta nuevo material. FOTO: UnoTV

Maldy es uno de los pioneros del reggaetón, quien se abrió paso con Plan B de la mano de Chencho Corleone y tras su separación el legado de ambos permanece.

El cantante está de gira por México donde tiene seis presentaciones y destaca que se mantiene vigente sin transgredir sus principios.

Maldy presenta un nuevo disco

Su nuevo disco es “Aquí se viene a perrear” que incluye colaboraciones con músicos como Yandel y Zion, pero también con jóvenes como Dalex, Lenny Tavárez, Ángel Dior y más. El pilar del género reconoce que “hay una nueva generación que hace una música bien diferente a la que se hacía cuando nosotros”.

“La diferencia es el toque de esa esencia y ese sentido que le dan a cada canción que pueda identificarse una persona con esa música”.

¿Podremos verlo junto a Bad Bunny?

Todavía no hemos visto a Maldy en la residencia de Bad Bunny en el Choliseo de Puerto Rico, y posiblemente no suceda porque se encuentra de promoción por todo el continente, pero es contundente al reconocer la importancia del “conejo malo”.

“Ha hecho cada cosa que él hace, lo hace conceptual, lo hace muy bien, lo lleva a altos niveles, me gustó el concepto, me gustó la residencia”. E incluso consideró que el intérprete de “Me porto bonito” le ganó la idea “porque yo vengo de esa época del reguetón de marquesina y, cuando vi el concierto, dije: ‘ya no puedo hacer mi concepto’.”

El tema “Candy” que creó con Plan B fue un referente para la carrera de Rosalía a la que muchos critican por apropiación cultural, pero él la respalda por su enorme talento, “Rosalía ha traído una música, una nueva fusión de ritmos muy buenos que me gusta como ella canta y como se expresa del público”.

Maldy sigue caminando en la música y tras participar en el show de Bellakath en el Pepsi Center del WTC dijo que planea colaboración con El Malilla.