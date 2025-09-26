Maluma, Gloria Trevi y Camilo en la alfombra roja de los Premios Juventud 2025: estos son los mejores vestidos

GENERANDO AUDIO...

Famosos en la alfombra roja de los Premios Juventud 2025. Foto: AFP

Los Premios Juventud 2025 se llevan a cabo en el Figali Convention Center en Panamá, donde celebridades como Maluma, Gloria Trevi y Camilo han lucido sus mejores trajes y vestidos.

Este evento resulta muy importante, ya que se trata del primero que se lleva a cabo por primera vez fuera de Estados Unidos, todo esto durante el marco del Mes de la Herencia Hispana.

Los mejores vestidos en la alfombra roja de los Premios Juventud 2025

Maluma fue una de las celebridades que más furor causaron en la alfombra roja de los Premios Juventud 2025. El cantante y compositor colombiano lució un espectacular traje y pantalón en semi verde y pálido:

Maluma en los Premios Juventud 2025. Foto: AFP

Gloria Trevi

La cantante mexicana portó un vestido gris, corto con detalles metálicos que la hicieron destacar ante el ojo de las cámaras de la prensa. Su look lo complementó con unas zapallias con plataforma en tono rosa y violeta:

Gloria Trevi. Foto: AFP

Camilo

Camilo Echeverri Correa, más conocido simplemente como Camilo, utilizó un atuendo totalmente en negro y con su característica sonrisa que destaca con su barba y bigote:

Camilo en la alfombra roja así lució. Foto: AFP

Marc Anthony

El cantautor y actor estadounidense se hizo presente igualmente en tono oscuro y con líneas gruesas blancas y en vertical que destacaron en la parte central de su camisa:

Marc Anthony lució una gran sonrisa en los Premios Juventud. Foto: AFP

La Adictiva

La agrupación sinaloense también estuvo presente y sus integrantes desfilaron con el mismo atuendo; pantalón negro, camisa blanca y saco negro con detalles metálicos:

La Adictiva en la alfombra roja. Foto: AFP

Carlos Vives

El cantautor, productor discográfico y actor colombiano lució un traje elegante en color negro, haciendo juego con un chale en el mismo tono y una camisa blanca, así como lentes oscuros:

Carlos Vives. Foto: AFP

Yeri Mua

La cantante, celebridad de Internet, empresaria y youtuber mexicana cautivó en la la alfombra roja de los Premios Juventud 2025 con un brasier personalizado en tono plateado, combinado con una falda a la cadera y llegando hasta el suelo en color violeta:

Yeri Mua. Foto: AFP

Natti Natasha

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, conocida artísticamente como Natti Natasha, es una cantante y compositora dominicana que en esta ocasión deslumbró dejando ver su silueta de embarazo con un vestido negro y detalles transpatrentes y blancos:

Natti Natasha. Foto: AFP

Emilia Mernes

La cantante y compositora argentina usó un vestido a duo, entre rojo y morado, el cual lució con hombros y brazos al descubierto. Además, empleó una zapataillas abiertas rojas para complementar su atuendo:

Emilia Mernes. Foto: AFP

Wisin

El cantante, compositor y productor musical puertorriqueño decidió emplear el color rojo como la base de su look, lo tuvo en su traje y lentes, mientras que un sutil tono violeta se dejaba ver en su camisa:

Wisin posando en la la alfombra roja de los Premios Juventud 2025. Foto: AFP

Nadia Ferreira

La modelo paraguaya deslumbró como suele pasar siempre con sus ojos, así como con un vestido de un rojo intenso y descubierto de los brazos:

Nadia Ferreira. Foto: AFP

Majo Aguilar

La cantante y compositora mexicana lució en la alfombra roja de los Premios Juventud 2025 un vestido negro con blanco y largo, pero abierto ligeramente en la parte central de su pecho:

Angélica Rivera y Sofía Castro

Ambos lucieron vestidos largos, elegantes y en color negro, aunque el de sofía un poco transparente y con los brazos al descubierto:

María José

La cantante y actriz mexicana usó una falda café, con un largo corte y una blusa transparente en tono verde:

Adamari López

La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña utilizó para la alfombra roja de los Premios Juventud 2025 un sexi vestido verde, el cual dejaba al descudierto parte de la espalda, brazos y hombros: