¿Neymar le “bajó” la novia a Maluma? Esto es lo que dijo el colombiano

Maluma por fin aclaró los rumores sobre la polémica en torno a su rompimiento con Natalia Barulich, hace algunos años y que dio origen a su canción “Hawái”, y negó que el futbolista Neymar haya sido el tercero en discordia. Así lo dejó en claro durante una entrevista que concedió al programa Alofoke Radio Show.

Cuando Maluma fue cuestionado sobre el asunto con Neymar, el interprete de “Felices los 4” se echó a reír y dijo: “la verdad, sí, Neymar me quitó a mi novia… No, nada. Mentiras. Yo terminé con Natalia y luego vi que ellos estaban por ahí como dicen ustedes: de teteo, pero nada más”.

Cuando le preguntaron cuánto tiempo después de terminar con Maluma, Barulich empezó a salir con Neymar, el reguetonero bromeó: “como a los treinta segundos”.

Y para finalizar el colombiano dejó en claro que al terminar la relación no le da interés a lo que hagan sus exparejas y continúa con su vida.

“No, no lo sé ni me importa, pero como yo digo cuando uno termina con la mujer y en el momento en el que acaba es hasta ahí, muere todo, tu mujer no es tu mujer, ciao y futuro nuevo”.

Maluma