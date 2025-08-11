Maluma regaña a mujer por llevar bebé a su concierto: “Sea un poco más consciente”

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro//Ilustrativa.

Maluma interrumpió su concierto para regañar a una mujer que, según hizo notar el reguetonero, llevaba a un bebé de un año de edad en brazos. La llamada de atención que el cantante dio a la fan fue difundida a través de un video que circula en redes sociales y que rápidamente se hizo viral.

Maluma se presentó en la Ciudad de México este 8 y 9 de agosto en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira “+ Pretty + Dirty World Tour“.

Esto dijo Maluma a la mujer que llevó un bebé a su concierto

En el video que circula en internet, se puede ver a Maluma parado al borde del escenario y sin que ninguna canción suene hablándole a alguien que se encontraba entre el público.

“¿Hay un bebé ahí?”, preguntó Maluma a la mujer que, en un primer momento, pensó que el cantante estaba interesado en conocer al pequeño, pues por las palabras de éste se puede intuir que la mujer se acercaba al escenario con el bebé en brazos: “No, no, déjelo ahí, déjelo ahí. No lo traiga, no lo traiga”, dijo él.

Tras esto, el interprete de éxitos como “Felices los cuatro” continúo hablándole a la mujer que, al preguntarle, aseguró que el bebé tenia un año de edad.

“¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibles están en la put… mier…, donde el sonido está durísimo?”, cuestionó Maluma a la mujer, a la que también dijo que “ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí”.

Incluso, el reguetonero sugirió a la madre del bebé que “para la próxima vez protéjale los oídos, o algo”, y concluyó diciendo que llevar un bebé a un concierto es “un acto de irresponsabilidad”, ya que hizo notar que, además, la mujer levantaba y movía al bebé durante el espectáculo.

“La verdad eso es un acto de irresponsabilidad de usted. Lo está meneando como si fuera un juguete, ese niño no quiere estar aquí de verdad. Se lo digo con todo cariño, con todo respeto, ya que soy papá” Maluma

Durante el regaño que Maluma dio a la mujer, contó que en su experiencia como padre no hubiera llevado a su hija a un concierto.

“Yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea un poco más consciente”, concluyó.