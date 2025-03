Mamá de Gala Montes presume foto con Adrián Marcelo; le llueven críticas

GENERANDO AUDIO...

Gala Montes y Adrián Marcelo. Fotos: Cuartoscuro | Getty Images

Adrián Marcelo y Gala Montes están nuevamente en el ojo del huracán, debido a la entrevista que el popular influencer le realizó a la mamá de la actriz.

Además de la entrevista, Crista Montes sorprendió a todo el mundo al compartir una fotografía abrazando a Adrián Marcelo, uno de los críticos más duros de su hija, Gala, con quien compartió espacio en el reality show “La Casa de los Famosos”.

¿Qué pasó entre la mamá de Gala Montes y Adrián Marcelo?

El popular youtuber ya había declarado que se encontraba en búsqueda de una entrevista con la madre y exmánager de Gala Montes, e incluso reveló que le había ofrecido más de 350 mil pesos para que accediera.

Al final, la charla se concretó y fue sellada con una foto que Crista Montes presumió en su perfil de Instagram y la cual recibió todo tipo de críticas.

De acuerdo con la madre de la actriz, en la entrevista Adrián Marcelo se comportó como “un caballero en toda la extensión de la palabra”.

“Me llevo una sorpresa. El Sr. Adrián Marcelo, en toda la extensión de la palabra. Aunque me critiquen todos los envidiosos, el perdón existe. El Sr. es un caballero; él y su equipo me trataron súper bien. Maravilloso anfitrión”, escribió la madre de Gala Montes, ante la sorpresa de más de uno.

“Sabe reconocer sus errores y mil cosas más… Gracias, me llevo un gran sabor de boca”, escribió Crista en Instagram.

Llueven críticas por encuentro entre Adrián Marcelo y mamá de Gala Montes

La fotografía de la madre de Gala Montes y Adrián Marcelo generó más de 5 mil reacciones y alrededor de 1,500 comentarios, entre los cuales las críticas no se hicieron esperar.

“Por unos pesos acaba de perder a su familia para siempre”; “Por eso su hija la sacó de su vida”; “Con una mamá así mejor ‘nadota’, por algo no le hablan sus hijas”; “Usted es igual que la madre de Poncho de Nigris, el mayor enemigo de sus propios hijos”, fueron parte de los comentarios que se leyeron en redes sociales.

En noviembre de 2024, Gala Montes arremetió públicamente contra su madre, acusándola de haberle robado dinero poco después de su ingreso al reality show “La Casa de los Famosos México”.

Según explicó la actriz, su madre accedió a una de sus cuentas y sustrajo una suma de dinero, aunque no especificó el monto exacto.

“A los dos días de que yo estaba en la casa, mi mamá me robó dinero. Se esperó a que entrara y se metió a una cuenta que yo tenía y me robó dinero… de ella no necesito nada”, declaró Montes en sus redes sociales.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, en aquel entonces, la actriz Gala Montes pidió al público que no crea las declaraciones que su madre ha hecho sobre ella, especialmente en torno a los señalamientos de abandono.