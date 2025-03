GENERANDO AUDIO...

Crista Montes habló del episodio más doloroso de su vida Foto: Getty Images

Crista, la mamá de Gala Montes, hizo varias revelaciones en su entrevista con Adrián Marcelo, como narrar un episodio de violencia familiar en el que fue golpeada por sus dos hijas, así como señalar que entre ella y la actriz no existe la posibilidad de una reconciliación.

Es muy sabido el distanciamiento que existe entre Gala Montes y su madre Crista. Durante su participación en “La Casa de los Famosos México” la intérprete habló de varios momentos críticos que vivió en su casa y desde hace un año, ambas han mantenido una guerra de declaraciones sobre la que ha sido su relación.

Crista Montes revela a Adrián Marcelo que sus hijas la golpearon

La tan anunciada entrevista entre Crista Montes y Adrián Marcelo ya salió a la luz en el canal de YouTube del regiomontano. Verlos juntos en fotografía, previo al estreno, fue duramente criticado porque el youtuber es considerado el agresor de Gala Montes durante la participación que tuvieron en “La Casa…”

Entre sus revelaciones, Crista habló del momento en que fue golpeada por sus hijas, Gala y Beba. Señaló que el conflicto se desencadenó cuando la actriz llegó de grabaciones.

“Yo estaba comiendo un plato de cereal, y Gala se enojó porque no había un ‘buffet’ como ella quería. Cuando me pidió comida, le dije que comiera cereal como yo; ante ello, ella se paró enfrente de mí de manera de desafiante y aventó mi plato de cereal”

Crista Montes

Crista admitió que su reacción fue darle una cachetada a Gala y ella, además de devolverle el golpe, pidió a su hermana que la ayudara.

“Le di una chachetada, pero ella me la regresó. De hecho, fue por su hermana y entre las dos me golpearon. Beba me agarró mientras Gala me golpeaba”

Crista Montes

Crista habla de este episodio en el minuto: 49:12

Para Crista, este fue uno de los momentos más dolorosos de su vida, según relató. Además de la agresión física, tuvo en ella un impacto emocional.

“Yo no me puedo imaginar golpeando a mi mamá, y mucho menos que mi hermana me ayude a pegarle”

Dijo Crista entre lágrimas

Crista no ve reconciliación con su hija Gala

La entrevistada agregó que la última vez que estuvo con su hija fue en octubre de 2023. En esa ocasión, ella le pidió que se fuera de la casa que compartían.

“Llega Gala y me dice, ‘te vas de mi casa’ y yo: ‘no me voy’. Pues me para y me saca”

Crista Montes

La señora detalló que se fue del lugar con 50 mil pesos y desde entonces no ha recibido dinero de la actriz. Comentó que no existe rencor para sus hijas, sin embargo, no ve posible una reconciliación entre ellas.

“No hay vuelta atrás, ni pidiéndome perdón. Lo pero es que la gente te juzga, los medios te juzgan sin saber… qué p* m*”

Crista Montes

Adrián Marcelo pide parar mensajes de odio

El youtuber comentó en la entrevista que su razón para contar la versión de Crista se debe a que quiere parar las peleas públicas que ha mantenido con Gala desde hace casi un año.

Indicó que también espera que los fans de ambos, detengan los ataques que sus diferencias han generado.

“Espero que a través de esta plática, más que resentimiento, ella (Gala) pueda reflexionar y que sirva para hacer un puente entre todos los involucrados, porque no quiero hacer de mi carrera el estar peleando con una chica que tiene un potencial tremendo”

Crista Montes

