“No les tenemos miedo”: Mamá de Octavio Ocaña recibe amenazas tras condena a policía por su asesinato

La madre de Octavio Ocaña recibió amenazas por quienes serían familiares del expolicía, Leopoldo Azuara de la Luz, declarado culpable por el asesinato del actor. De acuerdo con Bertha, la hermana del intérprete de “Benito Rivers”, unas personas se acercaron a su mamá mientras se realizaba la audiencia del fallo.

Octavio Ocaña murió el 29 de octubre de 2021 a los 22 años. Es parte de los famosos que siendo muy jóvenes se encontraron con un trágico destino y este jueves 14 de diciembre fue declarado culpable por su asesinato, el expolicía Leopoldo Azuara de la Luz.

La señora Ana Lucía Ocaña fue amedrentada mientras se realizaba la audiencia del fallo por el que el expolicía Leopoldo Azuara de la Luz fue condenado por homicidio doloso y abuso de autoridad. El actor murió por un disparo de arma de fuego y aún se desconoce el tiempo que el exuniformado pasará en prisión.

Aunque esta noticia da tranquilidad a la familia de Octavio Ocaña, su madre se encontró con amenazas por presuntamente parientes del expolicía, así lo dijo Bertha Ocaña en un encuentro con medios de comunicación poco después de que se realizara la audiencia.

“Se atrevieron a amenazar a mi mamá aquí afuera de este penal, de estos juzgados; no les tenemos el más mínimo miedo y que sí, sí somos muy ching***, por su puesto que lo somos y no me interesa en absoluto sus amenazas, que se atrevan a buscarnos y a darnos las caras”

Señaló Bertha Ocaña