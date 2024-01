¿Cómo está Pablo Lyle? Mane de la Parra revela estado anímico del actor en prisión

Mane de la Parra revela el estado de ánimo de Pablo Lyle. Foto: Getty

A casi un año de su sentencia, este es el estado de ánimo de Pablo Lyle en prisión, según su amigo Mane de la Parra.

Casi un año ha pasado desde que el actor Pablo Lyle recibió una condena de cinco años de prisión y ocho en libertad condicional por el delito de homicidio involuntario. Fue el 3 de febrero de 2023 cuando un tribunal en Florida dictó la sentencia, en fechas recientes, su amigo, Mane de la Parra revela cómo se encuentra el actor.

“Sí, [Pablo Lyle y yo] hemos tenido comunicación”, reveló al periodista Eden Dorantes.

“Se encuentra bien; se encuentra muy motivado, muy cariñoso; muy él. Esperando que ya pronto terminé este proceso para él y pueda estar con toda la fuerza para estar con su familia, para estar bien”, agregó. “Con las cosas que hemos platicado lo encuentro bien, tranquilo. Y, bueno, espero que pronto esté con nosotros”, detalló.

¿Qué hará Pablo Lyle al salir de prisión?

El también actor, De la Parra, relató: “La verdad, de eso [su regreso a la actuación] no lo hemos hablado; no tengo la más remota idea. Más bien, nuestras pláticas son más de amigos ‘¿cómo estás?; ¿cómo va la vida?'”, confesó. “Pero estoy seguro de que todo lo que se proponga lo va a lograr porque es una persona increíble, luchona, trabajadora y que siempre saca lo bueno de todo y esta no va a ser la excepción”.

Los hechos

Pablo Lyle todavía deberá estar en la cárcel por un tiempo más, aunque sus abogados han mencionado que siguen trabajando porque recupere su libertad lo antes posible.

Los hechos que llevaron al actor a prisión ocurrieron en 2019, luego de una disputa en la calle, Lyle fue encontrado culpable del homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, tras haberle propinado un golpe con el que perdió la vida.

La vida cambió para Pablo quien incluso se separó de su esposa, perdió oportunidades laborales y permanece en prisión desde entonces.