Manolo Caro se aventura en adaptar una novela por primera vez: “Fiesta en la madriguera”

Manolo Caro estrena “Fiesta en la madriguera” el 1 de mayo. Foto: Gettyimages.

Manolo Caro estrenará el 1 de mayo en Netflix su nueva película “Fiesta en la madriguera”, basada en la novela homónima del escritor Juan Pablo Villalobos y adaptada por el ganador del Oscar Nicolás Giacobone.

Según relató Manolo Caro, en entrevista para Unotv.com , tenía muchas ganas de enfrentar al reto de adaptar un libro: “lo estaba buscando, sabía que para regresar a México tenía que ser con un libro de literatura mexicana, que me emocionara y se dio dentro una plática muy cotidiana con unos amigos, que una amiga me dijo yo siempre leo a Juan Pablo Villalobos”.

Caro solamente había leído “No voy a pedirle a nadie que me crea“, de Villalobos, hasta que entró a una librería en Madrid y se encontró con el único ejemplar que tenían de “Fiesta en la madriguera”.

“Lo leí y lloré, yo creo que cuando uno se siente tan tocado por una historia o o incómodo también, porque me parecía muy incómodo pensar en cómo hacer esta película, ahí es donde tienes que poner el ojo y me aventuré”. Manolo Caro

Manolo Caro quería ser completamente fiel a la novela, pero no fue así

El cineasta mexicano, Manolo Caro, compartió, que al principio del proyecto estaba muy nervioso pues quería ser completamente fiel a la novela, hasta que el autor lo liberó.

“Yo creo que Juan Pablo me vio tan ansioso, que me dijo a ver Manolo, la novela ya está, está impresa, está en las librerías, no te preocupes, estás haciendo la película basada en esta novela, no tienes que serme fiel en ningún momento. Haz lo que tengas que hacer”, reveló el director de 39 años.

Manuel García Rulfo ocupó el lugar de Tenoch Huerta en la película

La película “Fiesta en la Madriguera” experimentó algunos cambios significativos en su elenco, Manuel García Rulfo tuvo que ocupar de emergencia el lugar que, obligadamente, Tenoch Huerta dejó en la película, tras ser acusado por la saxofonista, Elena Ríos, de agresión sexual.

Ante esto, Manolo Caro aseguró, que no fue complicado para él tomar la decisión del cambio de protagonista, pues originalmente, siempre había tenido en mente a García Rulfo para el proyecto.

“Manuel fue la primera persona que le mandé la novela cuando la leí, por la relación cercana que tenemos, lo había invitado a hacer el personaje. La vida da muchas vueltas y todo regresó al lugar donde empezó esta historia, así que obviamente hay momentos de incertidumbre, pero fue mucho más sencillo de lo que la gente cree”, dijo Manolo.

¿De qué trata “Fiesta en la madriguera de Manolo Caro?

“Fiesta en la madriguera” es la nueva película de Manolo Caro, cuenta la historia de Tochtli (Miguel Valverde Uribe), un niño especialmente inteligente y precoz, que a simple vista lo tiene todo, y cuando no es así, su padre, Yolcaut (Manuel García-Rulfo), hará lo imposible para cumplir sus deseos, porque Yolcaut lo puede todo.

Tochtli es un niño al que le gustan los sombreros, los diccionarios, los samuráis, las guillotinas y los franceses. Ahora lo que quiere es un nuevo animal para su zoológico privado, un hipopótamo enano de Namibia. No importa que se trate de un animal exótico en peligro de extinción.

Su padre, Yolcaut, interpretado por Manuel García Rulfo (“El abogado del Lincon”), es un narcotraficante en la cúspide del poder, está dispuesto a cumplir todos los caprichos del pequeño.