Manuel García-Rulfo forma parte de “Jurassic World Renaissance”. Foto: AFP

Manuel García-Rulfo cumplió su sueño de infancia al integrarse a la icónica saga jurásica, pero no sin pagar un precio físico y emocional durante el rodaje de “Jurassic World: Renaissance”, en locaciones salvajes de Tailandia.

“La madriza se la ponen los stomp, eso sí, mis respetos porque pues son increíbles. Yo me lastimé el tobillo, me lo madrié, duré como un mes con el tobillo malo y me lastimé un hombro porque sí son muy físicas las escenas“, compartió Manu con UnoTV.

Antes del rodaje de “Jurassic World Renaissance”, Manuel García Rulfo pasó semanas de preparación física: aprendió a bucear, a manejar un velero y se entrenó con especialistas en acción.

Una de las secuencias más duras fue en un río artificial en Londres, usado por el equipo olímpico de rafting. “Te revuelca, te madreas… Es pesadísimo”, recordó.

A pesar de todo, el mexicano no cambiaría nada. Para él, esta experiencia representa no solo la realización de un sueño personal, sino el avance de la representación latina en el cine internacional: “Ya está pagando el trabajo de todos esos actores que abrieron puertas, como Salma y Gael”.

Manuel García Rulfo gran fan de “Jurassic World”

Cuando Manuel García-Rulfo vio “Jurassic Park” por primera vez, supo que quería ser parte del mundo del cine. Lo que no imaginó fue que, años después, estaría corriendo, literalmente, por su vida en la nueva entrega de la saga: “Jurassic World: Renaissance”.

“Me encantaba Jurassic Park, la he visto fácil unas 20 veces”, confesó el actor, para él, formar parte del universo jurásico fue la culminación de un sueño.

La producción, dirigida por Gareth Edwards (Rogue One: Una historia de Star Wars) lo llevó a filmar en la selva tailandesa, donde las condiciones eran todo menos cómodas.

“No había el glamour de otras películas, estábamos metidos en la selva, llovía de repente y había que parar todo. El calor era pegostioso, con mosquitos. Fue rudo”, relató entre risas.

Más allá del esfuerzo físico, García-Rulfo destacó el valor simbólico de su papel, un personaje “100% mexicano, que forma parte de una familia méxico-americana.

Aunque intentó incluir una bandera mexicana en una escena de velero, no obtuvo permiso oficial: “No sé por qué el gobierno de México no quiso, pero yo quería que estuvieran las dos banderas”, lamentó.

Tráiler de la nueva película de Manuel García-Rulfo

Sinopsis de Jurassic World: Renaissance

“Jurassic World: Renaissance” se sitúa cinco años después de “Jurassic World: Dominion”; la historia sigue a Zora Bennett, una especialista en operaciones encubiertas, que lidera una expedición para obtener el ADN de tres especies de dinosaurios en una remota isla.

Estas especies podrían contener la clave para desarrollar un fármaco con beneficios milagrosos para la humanidad. La misión se complica cuando se cruzan con una familia que ha naufragado, y todos quedan atrapados en la isla, enfrentándose a un descubrimiento siniestro.

Fecha de estreno

“Jurassic World: Renaissance” llegará a cines el 2 de julio, Manuel García-Rulfo es el primer mexicano que forma parte una cinta del mundo jurásico.