Mar Contreras, primera finalista de “La Casa de los Famosos México”: así fue su emotiva reacción

Mar Contreras es finalista de “La Casa de los Famosos”. Foto: Cuartoscuro

Mar Contreras vivió un momento lleno de emoción la noche del lunes 22 de septiembre en “La Casa de los Famosos México”, cuando se convirtió en la primera finalista de la actual edición del reality show tras ganar el ansiado boleto dorado.

La actriz no pudo contener las lágrimas al saberse vencedora y aseguró su lugar en la gran gala final.

Después de 58 días de convivencia, los habitantes de la casa enfrentaron una prueba cargada de tensión y adrenalina, ambientada en un mundo submarino.

El reto consistía en encontrar catálogos ocultos entre cofres y tesoros, lo que eliminaba a los concursantes que no lograban conseguir uno. Bajo la conducción de Galilea Montijo, quien entró a la casa para explicar las reglas, los siete participantes restantes se jugaron la primera oportunidad de llegar a la final.

Aarón Mercury fue el primero en ser eliminado, seguido por Shiky y Aldo de Nigris, más tarde quedaron fuera Abelito y Dalílah Polanco, hasta que solo permanecieron en competencia Mar Contreras y Alexis Ayala.

En la última etapa, ambos eligieron cofres simultáneamente, pero solo el de la actriz contenía el tan esperado ticket dorado.

El momento fue de total alegría y Mar Contreras, con lágrimas en los ojos, levantó las manos y fue rápidamente rodeada por sus compañeros, quienes la felicitaron y festejaron con ella.

“Estoy temblando… Les dije que cuando llegara, iba a llegar con todo, se los dije”, exclamó, aún incrédula por el resultado.

En el confesionario, la actriz abrió su corazón al compartir que este triunfo lo dedicaba a sus padres, quienes fallecieron durante la pandemia, y a sus hijos.

“En el fondo de mi corazón sí me lo imaginaba, pero siempre he sido una persona que tiene los pies en la tierra. Esto lo deseaba con todo mi corazón”, confesó.

Además, aseguró que su paso por el reality le ha dejado importantes aprendizajes: “He aprendido de mí, de cómo relacionarme, de valorar… reconocer que hay que seguir el instinto y los sueños. Si estoy aquí es por algo”.

Con este logro, Mar Contreras se consagró como la primera finalista de “La Casa de los Famosos México” y aseguró su lugar en la gala definitiva, donde el público decidirá quién se lleva el premio de 4 millones de pesos.

El resto de los habitantes aún tendrá que disputar las últimas competencias para conseguir los boletos que faltan rumbo a la gran final.