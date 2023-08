Los swifties no la perdonan: Mar de Regil se vuelve viral por salirse del concierto de Taylor Swift

La influencer dejó el concierto de Taylor Swift. Foto: Getty Images

Mar de Regil no deja de estar en el ojo del huracán, ya que la joven, de 19 años, fue blanco de críticas por salirse del Foro Solo a la mitad del concierto de Taylor Swift.

Mar de Regil se sale del concierto de Taylor Swift

Un video compartido en Twitter muestra el momento en que Mar de Regil, de 19 años, sale del Foro Sol, pero no por algún aperitivo, sino para abandonar el concierto de Taylor Swift.

Mar de Régil se salió del concierto de Taylor Swift dos horas antes de que terminara.

Sin embargo, la hija de Bárbara de Regil, quien no logra ser mamá, fue duramente criticada por los fans de la intérprete de “Shake It Off”, ya que se salió dos horas antes de terminar el concierto.

¿Por que se salió del concierto de Taylor Swift?

“Ya me voy del concierto de Taylor Swift. No lo terminé, o sea no me quedé hasta el final. No sé si es la coleta de caballo o qué onda, pero me duele la cabeza. Soy una señora y ya me quiero ir a descansar”, expresó la joven.

Mar de Regil no reveló más detalles de su salida del recinto, al que llegó con un grupo de amigas, quienes, al parecer, no supieron valorar lo difícil que fue conseguir una entrada para ver a Taylor Swift.

Incluso, los swifties, fans de la cantante, dijeron estar molestos con Mar de Regil debido a que le quitó la oportunidad de ir al Foro Sol a jóvenes que sí son verdaderos fans de la intérprete de “Bad Blood”.

¿Quién es Mar de Regil?

Mar de Regil, es una joven influencer de 19 años, quien es hija de la protagonista de “Rosario Tijeras”, misma que cuenta con una licenciatura en Diseño de Modas.

La joven no es hija de Fernando Schoenwald, actual pareja de Bárbara de Regil, sino de Víctor Sevilla, con quien la tuvo cuando tenían 16 y 19 años, respectivamente.

Sin embargo, al igual que su mamá, la joven ha estado involucrada en todo tipo de controversias, desde su rutina de skincare hasta la venta de cuadros a un precio elevado.

Mar de Regil suele estar muy activa en redes sociales, mismas en las que comparte aspectos de su vida privada, estilo de vida e, incluso, rutinas de ejercicio.