Mar Contreras como finalista de LCDLF 2025. Foto: Cuartoscuro

El reality show La Casa de los Famosos México 2025 vivió una de sus galas más intensas este lunes 22 de septiembre, cuando se definió al primer finalista de la tercera temporada. Tras una dinámica de eliminación que dejó fuera a varios participantes, Mar Contreras logró imponerse y aseguró su lugar en la gran final programada para el 5 de octubre.

¿Cómo fue la prueba para definir al finalista?

La dinámica consistió en encontrar catálogos en rondas eliminatorias. Aarón Mercury, Shiky, Aldo de Nigris, Abelito y Dalilah Polanco fueron quedando fuera hasta que solo quedaron Mar Contreras y Alexis Ayala. Finalmente, Mar abrió el cofre ganador que contenía el ticket dorado y se convirtió en la primera gran finalista del reality.

¿Quiénes siguen en competencia?

Tras esta decisión, el reality mantiene la tensión con los seis habitantes restantes, quienes lucharán por su lugar en la final y la preferencia del público:

Aarón Mercury

Abelito

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Dalílah Polanco

Shiky

La gran final y el premio

El programa concluirá el próximo 5 de octubre, fecha en la que se conocerá al ganador de la temporada, quien se llevará 4 millones de pesos. La revelación de Mar Contreras como finalista ha generado emoción entre los seguidores, quienes ya la colocan como una fuerte candidata al triunfo.