Marc Anthony y Ángela Aguilar estrenan “No quiero hablar”, mira el video

Foto: AFP.

Marc Anthony y Ángela Aguilar unieron sus voces por primera vez en el tema “No quiero hablar”, una poderosa canción que une la balada romántica con toques de regional mexicano, y que ya está disponible en todas las plataformas.

La canción estrenada este 8 de julio marca una colaboración inesperada entre dos grandes voces de la música latina: el ícono de la salsa y la heredera de la dinastía Aguilar. Con un estilo nostálgico y romántico, “No quiero hablar” mezcla lo mejor de ambos mundos.

¿De qué trata “No quiero hablar”, el nuevo dueto de Marc Anthony y Ángela Aguilar?

“No quiero hablar” habla sobre el dolor de una despedida amorosa. La letra gira en torno a una pareja que decide separarse, aunque aún hay sentimientos presentes. La interpretación de Marc Anthony y Ángela Aguilar resalta por su intensidad emocional y química vocal.

Esta producción marca un nuevo giro en su carrera de la también esposa de Christian Nodal, alejándose ligeramente del regional mexicano para explorar otros géneros. En cuanto a Anthony, vuelve a los ritmos donde ha dejado huella, tal como lo hizo en 2004 con la versión pop de su canción “Y ahora quién”.

¿Qué dice la letra de“No quiero hablar”?

Estribillo:



"Yo sé que así es la vida,

y que no siempre pasa lo que uno quería".



"Y toca despedirse,

porque nuestra historia no pasó como en el cine".



"Mejor dejémoslo así,

dejémoslo así".



Coro:



"No quiero hablar,

si ya todo lo dijimos".



"Hagamos una tregua,

si duele, pues que duela".



"Ay, no quiero hablar,

porque no tiene caso".



"No somos los primeros,

que en el amor perdieron".



"Me voy no porque quiero,

me voy porque te quiero".



Estribillo:



"Tal vez mañana llegue a ti,

alguien que te quiera más que yo".



"Y puede, puede ser momento también,

a mí llegue ese amor que yo merezco".



"Mejor dejémoslo así,

dejémoslo así".



Coro:



"Ay, no quiero hablar,

si ya todo lo dijimos".



"Hagamos una tregua,

si duele, pues que duela".



"Ay, no quiero hablar,

porque no tiene caso".



"No somos los primeros,

que en el amor perdieron".



"Me voy no porque quiero,

me voy porque te quiero".

Video de “No quiero hablar”, ¿de qué trata?

El videoclip de la canción “No quiero hablar” se desarrolla en una atmósfera cinematográfica, donde los intérpretes llegan a una sala de cine para ver una función donde dos amantes bailan en un restaurante. Al finalizar la proyección, Ángela y Marc salen del cinema, hacen una breve pausa cuando se notan y, con un gesto de indiferencia, se alejan el uno del otro.

Desde su estreno el video de la nueva canción y colaboración de Ángela Aguilar, ya acumula poco más de 650 mil reproducciones y 26 mil likes.