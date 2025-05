“Marce, ¿cómo iba esa canción?”: la hija de Joan Sebastian le recordaba letras

GENERANDO AUDIO...

Joan Sebastian tenía una mente prodigiosa para la música. No escribía sus canciones, las llevaba todas en la memoria. Pero hasta los genios necesitan un poco de ayuda de vez en cuando. Y para eso, él tenía a su hija Marcelia Figueroa.

En entrevista con Unotv.com, Marcelia Figueroa recordó entre risas y nostalgia cómo su padre recurría a ella cuando alguna línea se le escapaba. “Yo tengo una memoria muy buena”, confesó. “Con escuchar una canción una sola vez me la puedo aprender perfectamente. Entonces alguna vez, porque es bien sabido que mi papá no escribía sus canciones a mano… si algo le llegaba a fallar, me decía: ‘A ver, Marce, ven, ¿te acuerdas cómo iba esto?’ Y yo le decía: ‘Ah, sí, iba así…’”.

Este pequeño gesto entre padre e hija cobra ahora un valor inmenso con el lanzamiento de “Volví para el pueblo acompañado – Vol. 2”, el nuevo EP póstumo del legendario cantautor mexicano. Marcelia forma parte del grupo familiar que ha cuidado y pulido este legado musical con respeto y amor.

Un álbum que honra la esencia de Joan

Esta segunda entrega de canciones inéditas muestra al Rey del Jaripeo tal como era: meticuloso, apasionado y profundamente conectado con su música. La mayoría de las canciones son interpretadas solo por él, aunque destaca un dueto especial con su compadre y amigo Marco Antonio Solís, “El Buki”, otro ícono de la música popular mexicana.

“Mi papá admiraba mucho a Marco Antonio. Este dueto es muy especial, no solo por lo musical, sino por el cariño que se tenían”, explicó Marcelia.

Las canciones del EP fueron grabadas por Joan antes de su fallecimiento en 2015. “Dejó casi todo listo, lo cual lo hace aún más valioso”, comentó su hija. Entre los temas más destacados está “La flaca”, una composición que le canta por primera vez a la muerte con la misma intensidad con la que siempre le cantó a la vida.

10 años sin Joan, pero con su voz intacta

Este año se cumplirán 10 años de la partida de Joan Sebastian. Marcelia confesó que la familia aún no ha planeado un homenaje formal, aunque a ella le encantaría organizar algo a la altura del legado de su padre: “Un concierto, algo en Bellas Artes… algo emblemático, porque lo merece”.

Mientras tanto, su participación en la promoción del EP no es por encargo, sino por amor. Aunque aclara que no estuvo directamente a cargo de la producción, reconoce el privilegio de haber crecido junto a una leyenda de la música.

“Ahora que no está, lo admiro más que nunca. Me doy cuenta del tamaño del artista con el que crecí. Y qué afortunada fui”, dijo con emoción.