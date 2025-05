GENERANDO AUDIO...

Marcela Guirado espera su segundo bebé. Foto: Cuartoscuro

Convertirse en madre fue un cambio radical en la vida de Marcela Guirado, y ahora que espera a su segunda hija, la actriz reconoce que está viviendo esta etapa con más conciencia, menos miedo y una ternura que, según sus propias palabras, “la empapa todo el tiempo”.

En entrevista para Uno TV, Marcela habló de cómo ha enfrentado las exigencias de la maternidad sin idealizarla y desde un lugar más honesto, alejado de los discursos románticos que muchas veces rodean a la experiencia.

“Yo fui de esa generación que ya escuchó un discurso bastante deconstruido sobre la maternidad, entonces antes de ser mamá me esperaba lo peor”, confesó.

Se preparó para odiar su cuerpo, sentirse esclava del bebé y enfrentar una posible depresión postparto. Sin embargo, la realidad fue otra: “Fue como que nadie me habló de todas las mieles… la ternura que me genera Olivia todos los días me sorprende mucho”.

Marcela Guirado no tiene miedo a pausar su carrera de actriz

Marcela celebra haber hecho una pausa laboral para disfrutar de su hija mayor, Olivia. Lejos de angustiarse por detener su carrera, lo vivió como un regalo.

“Para mí ha sido un placer detenerme a ver crecer a mi bebé”. Y aunque reconoce que la maternidad es agotadora y el momento “más exhaustivo de su vida”, también aseguró que ha sido profundamente gratificante.

Ahora que está embarazada por segunda vez, la actriz se siente más preparada. “Ya sé a lo que voy, sin tanto pánico. La maternidad tiene un montón de elementos para ser terrorífica y compleja, pero con un buen sistema de apoyo puede ser más llevadera”, señala.

Eso sí, tiene los pies en la tierra sobre lo que se viene: “Me estoy preparando mentalmente para la tormenta más grande de mi vida, que el cansancio sea brutal y que las mieles lleguen solas. Me dejo sorprender por lo bonito”.

La actriz quiere volver a vivir una experiencia de lactancia como lo hizo con Olivia, a quien amamantó durante un año. Reconoce que es un acto hermoso, pero también exigente: “Es sumamente esclavizante, sobre todo si es a libre demanda. No hay plan que valga”.

“Valiendo Madres”: su regreso a la actuación

A pesar de estar en esta etapa tan intensa, Marcela celebró su regreso a la actuación con la serie “Valiendo Madres”, que ya está disponible en Amazon Prime Video. Ahí interpreta a Paloma, una madre que intenta ser perfecta en todo: esposa, trabajadora, amante… y fracasa en el intento.

“Paloma representa esa maternidad utópica que nos han vendido: que puedes tenerlo todo al mismo tiempo. Pero la realidad es que termina fallando en una de las áreas más importantes de su vida: su matrimonio”, explicó la pareja de Luis Arrieta.

La serie aborda distintos tipos de maternidad, todos desde un enfoque más realista y sin juzgar: “Me gusta que no trata de aleccionar ni decir qué tipo de maternidad es buena o mala. Simplemente representa realidades imperfectas y erráticas”.