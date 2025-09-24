GENERANDO AUDIO...

Marcela Reyes habla de su expareja y aclara rumores. Foto: Shutterstock

Marcela Reyes, expareja de Bayron Sánchez Salazar, también conocido como B King, negó estar implicada en el asesinato del cantante colombiano, quien fue hallado sin vida junto al DJ José Luis Herrera Lemos, alias Regio Clown este lunes, y quienes días previos fueron reportados como desaparecidos en la Ciudad de México.

Reyes fue señalada en redes sociales de estar relacionada con la muerte de B King luego de que “Lo Sé Todo”, un programa de Colombia, rescatará un video pasado de las redes del artista donde asegura tener “miedo por su vida”.

En el video, Bayron Sánchez Salazar declaró que había “ido a la Fiscalía General de la Nación”, en Colombia, “a ponerle una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas de parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp”.

“En pocas palabras, disfrazadas de cordialidad, me dejan saber que debo quedarme callado, o sea, me están negando el derecho a la libre expresión y me están intimidando para yo no hablar. Ninguna persona debe ser intimidada por contar su historia y las cosas que suceden”, expresó en el video.

Según comenta en el video, B King aseguró que se le pidió guardar silencio acerca de lo que vivió en la relación y habla de la actual pareja de la madre de su hijo.

B-King también mostró el texto que le llegó a su celular supuestamente por parte de alguno de los miembros de la agencia de Marcela.

“Temo por mi vida, por eso tengo que hablar por este medio, por la de los míos, por la de los que me rodean. Así que cualquier cosa que me pase a mí o cualquier miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”, sentenció en el clip.

La respuesta de la Marcela Reyes

La DJ y madre del hijo de 7 años del cantante compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que expresó su dolor por la pérdida. Además, negó categóricamente estar implicada en el crimen.

“Estoy devastada. En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras”, escribió Marcela en sus historias de Instagram.

“Me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino también mi hijo Valentino, quien creció junto a Bayron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros”. Marcela Reyes, expareja de Bayron Sánchez Salazar

Mensaje de Marcela Reyes.

Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, desapareció el pasado 16 de septiembre junto a su compañero Regio Clown (Jorge Luis Herrera), de 35, también colombiano.

De acuerdo con reportes, la última vez que fueron vistos fue después de un concierto en Ciudad de México, saliendo del gimnasio en la avenida Masaryk, en Polanco. La desaparición fue reportada al día siguiente por Juan Camilo Gallego, mánager de los artistas.

Ambos cuerpos fueron hallados sin vida en la localidad de Cocotitlán, Estado de México, e identificados por sus familiares el 22 de septiembre.

Marcela denuncia mensajes amenazantes

Marcela también denunció mensajes amenazantes recibidos luego de la desaparición de B King y Regio Clown, los cuales la acusaron de estar implicada en el caso.

A través de un comunicado de Grupo Medellín, sus apoderados artísticos, reafirmaron que “De manera categórica y sin ambigüedades, Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Bayron o de Jorge. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa y malintencionada”.

El comunicado también criticó el tratamiento mediático del programa “Lo Sé Todo”.

“Rechazamos el tratamiento amarillista del programa, que desvía la atención de lo esencial y afecta la honra y el buen nombre de Marcela. Hemos solicitado la rectificación correspondiente y ejerceremos las acciones que en Derecho proceden. Pero hoy, el centro no es la polémica, es la vida de dos personas”.

¿Quiénes eran B King y Regio Clown?

B King y Regio Clown se hicieron famosos en la escena urbana con temas como “Qué rico besarnos”, “Me necesitas” y “Made in Cali”. En redes sociales, Marcela ha destacado el talento de su hijo Valentino, fruto de su relación con el artista.

La noticia de la muerte del cantante ha trascendido fronteras. Gustavo Petro, presidente de Colombia, lamentó el hecho en su cuenta de X tras revelarse que Marcela había solicitado ayuda para localizar a su expareja.

Este es el último mensaje que B King compartió en Instagram antes de su muerte, el 15 de septiembre, un día después de un evento en el que participó:

“MUCHAS GRACIAS MI MÉXICO LINDO Y QUERIDO”, bkingoficial, Instagram.

En el video que acompañaba el texto, se le observa en camerinos conviviendo con bailarines y personal del evento.

La FGJEM abrió una investigación por homicidio y confirmó la coincidencia entre los cuerpos localizados y los reportados como desaparecidos.

Las autoridades aseguraron que continuarán trabajando de forma conjunta para agotar todas las líneas de investigación y garantizar acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.