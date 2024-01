Estoy bien de salud: Marco Antonio Regil responde a comentarios sobre su físico

Marco Antonio Regil, conductor de televisión, empresario, conferencista y podcaster, respondió a los comentarios que algunos usuarios de redes sociales hicieron sobre su físico, luego de que compartió un video que levantó sospechas sobre su estado de salud.

En un video en el que agradeció los mensajes de cariño que recibió, con motivo de su cumpleaños número 54, aseguró que se encuentra bien de salud y que seguirá siendo igual de productivo que cuando inició su carrera, en 1985.

Las críticas sobre su aspecto físico son constantes hacia el conductor Marco Antonio Regil; en uno de los últimos videos que subió en 2023, el conductor fue blanco de comentarios acerca de que se veía más delgado y con su cabello canoso.

En dicho video contó que se había cumplido uno de los mayores sueños que tenía cuando era pequeño: irse de campamento.

El video, donde recibió muchos comentarios negativos, dejó de ser visible en su cuenta de Instagram; sin embargo, Marco Antonio Regil ha hecho declaraciones al respecto. A continuación, puedes leer la respuesta que da, cuando recibe ese tipo de retroalimentación.

Esta semana me criticaron por estar muy flaco, antes me decían que estaba muy gordo, también me dijeron que mi cabello natural se ve desarreglado, que me peine y me bañe. De verdad que la fórmula para sufrir es querer complacer a todos. Yo decido amarme flaco, gordo, con canas, sin canas, con el cabello recién cortado y sin corte y natural. Decido aceptarme y amarme cuando me veo “bien” y cuando me veo “mal”, ¿y tú?.

Dijo Marco Antonio Regil en su cuenta de Threads.