¿Por qué Marco Antonio Regil no tiene hijos y sigue soltero?

Marco Antonio Regil regresa a la TV en este 2023. Foto: Cuartoscuro

Aunque ha sido muy reservado sobre su vida personal, Marco Antonio Regil, sí se ha mostrado abierto cuando le preguntan ¿por qué sigue soltero y no tiene hijos? El conductor, ya supera los 50 años y en este 2023 hará su regreso a la televisión.

A pesar de su ausencia en la TV, que duró años, Marco Antonio Regil señaló que no le había dado un adiós definitivo a este formato, pero sí tenía razones para no trabajar de nuevo en programas.

¿Por qué Marco Antonio Solís no tiene hijos y sigue soltero?

Con más de cinco décadas de vida, Marco Antonio Regil no ha podido evadir las preguntas sobre por qué no se ha convertido en papá y no sólo sigue gozando, sino también presumiendo de su vida de soltero.

Ver más

Los amores de Marco Antonio Regil: el conductor casi llega al altar

Sí, sí, sí, Marco Antonnio Regil es un soltero y no tan codiciado, ¿sabías que estuvo a punto de llegar al altar en dos ocasiones? Esto ocurrió cuando el presentador tuvo una relación con la ganadora de Nuestra Belleza México en 1998, Silvia Salgado.

Regil ha contado en varias entrevistas que la relación llegó a su fin porque eran muy diferentes. Ya habían entregado las invitaciones para su boda, pero decidieron frenar este paso porque peleaban mucho, además él reconoció que su romance era tóxico y aunque no había celulares, solía checarle los mails. Cuando contó esto en el programa “Pinky Promise”, de Karla Díaz, señaló que “estaba enfermito”.

Ver más

Con la modelo Laura Elizondo, Marco Antonio Regil también estuvo a punto de casarse, sin embargo, renunció al compromiso porque notó que tenía problemas por sanar de su pasado, no estaba listo para un romance y terminó con ella.

En una de sus confesiones, el conductor de “100 mexicanos dijeron” y “Un minuto para ganar” indicó que se arrepiente de no haberse casado con Elizondo . Detalló con Yordi Rosado que no le gusta tocar el tema de este error porque ella tiene familia y en la actualidad le da gusto que sea una mujer feliz.

Su vida cambió en EU

Cuando Marco Antonio Regil se fue a vivir a Estados Unidos comenzó a practicar yoga e hizo una maestría espiritual. Su formación lo dejó tan satisfecho que prefirió quedarse soltero.

El conductor ha compartido que le gustan las relaciones abiertas y no está seguro de estar diseñado para una relación tradicional. Comentó que no es una persona que busca un romance porque “estoy muy feliz conmigo”.

¿Por qué Marco Antonio Regil no es papá?

Sobre la paternidad, el mexicano señaló que esa faceta la ha cubierto con sus sobrinas, hijas de Mónika Sánchez. Ellas lo han hecho sentir como papá y lo disfruta.

Ver más

Otro dato que ha compartido es que le gustan las mujeres que tienen hijos, las admira y no está cerrado a tener una relación así.