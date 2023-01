Margarita, la “Diosa de la Cumbia”, está medicada desde hace una década por severa depresión

Margarita, la Diosa de la Cumbia, reveló que desde hace una década está medicada pues fue diagnosticada con una fuerte depresión, que le afectó en su vida personal. “La depresión es una enfermedad y cuando hay una enfermedad hay que atenderla ¿Quién te atiende? El psiquiatra, él es quien te tiene que medicar”, declaró la cantante; además recomendó a la gente no tener miedo de tomar medicamentos contra este tipo de enfermedades.

“No le dé miedo tomarse la medicación porque llevo 10 años con una depresión y estoy medicada y me siento bien. No utilicen esa frase de ‘échale ganas’ porque uno no sabe cómo”.

Margarita, la Diosa de la Cumbia, reveló en Ventaneando.