¿Qué fue de Margarita Rosa de Francisco, la primera “Gaviota”, y cómo luce ahora?

Antes de que Silvia Navarro y Angélica Rivera hicieran su versión de la “Gaviota”, la primera estrella de la telenovela sobre cafetaleros fue la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco.

Margarita protagonizó en 1994 la telenovela “Café con aroma de mujer” y en la actualidad, a sus más de 50 años ha pronunciado que el espectáculo sobre su vejez es algo que no se quiere perder.

Margarita Rosa de Francisco es una actriz, escritora, compositora y presentadora colombiana. Nació en Cali el 8 de agosto de 1965.

Su debut en el cine lo hizo en 1981 con la película “Tacones” y en los 80 fue presentadora del noticiero 24 horas.

La telenovela “Gallito Ramírez” (1986) fue su primera oportunidad para aparecer en televisión. En la producción conoció al cantante Carlos Vives con quien se casó en 1988 y tiempo después se separó.

Se dice que la actriz tenía 27 años cuando protagonizó el melodrama colombiano junto a Guy Ecker.

De “Café con Aroma de Mujer” se han hecho las versiones:

Rosa de Francisco participó en otras telenovelas como “La caponera”, “Puerta grande” y “La madre”.

En 2007, Margarita fue la protagonista de la telenovela mexicana “Mientras haya vida”, de la que también fueron parte del elenco Saúl Lisazo, Paola Núñez y Andrés Palacios.

Sobre su vida personal, la actriz tuvo dos matrimonios, el primero fue con el actor Carlos Vives y el segundo con el empresario Daniel Castello.

Desde 2009, la intérprete tiene una relación con el fotógrafo y productor holandés Will Van Der Vlugt, con quien vive desde hace 12 años en Miami y en ocasiones regresa a Bogotá, Colombia.

A sus 57 años de edad, la estrella colombiana lleva una vida fitness y realizó estudios en filosofía. Hace poco cerró sus redes sociales debido a que constantemente le hacían críticas por su apariencia física.

Hizo saber que se quedaba con TikTok porque ahí no la juzgan todo el tiempo por su imagen actual.

Margarita y su poderoso mensaje sobre el paso de los años:

“En TikTok no me están gritando a la cara todo el tiempo lo vieja que estoy. El espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder, no quiero ponerme más bótox, ni ponerme rellenos, ni nada de eso. Quiero ver cómo es el proceso de mi envejecimiento y ya”