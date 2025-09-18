Margo Price, la última presentación que tuvo “Jimmy Kimmel Live!”

GENERANDO AUDIO...

Margo Price fue la última invitada musical del programa de Jimmy Kimmel. Foto: AFP

El último programa de “Jimmy Kimmel Live!” fue el 16 de septiembre donde la artista invitada fue la cantante de country Margo Price.

El famoso programa del presentador Jimmy Kimmel, quien ha recibido el apoyo de famosos, fue cancelado de manera indefinida por la cadena ABC por los comentarios que hizo en torno al asesinato del activistas Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre.

¿Cómo fue la presentación de Margo Price?

La presentación de Margo Price estuvo cargada de simbolismos. Antes de presentar su canción “No dejes que los bastardos te depriman” empezó rompiendo una hoja que tenía escrita la palabra “Bastards (Bastardos)”.

La canción viene en el disco “Hard Headed Woman”, inspirado en la serie “The Handmaid’s Tale” de Margaret Atwood y en la cita de Kris Kristifferson para consolar a Sinead O’Connor después de que el cantante irlandés fuera abucheado después de romper una foto del Papa Juan Pablo II en “Saturday Night Live” en 1992.

La cantante de Nashville le dijo a la revista Rolling Stone que escribió esta canción hace tres años y ahí empezó su ira por la industria musical y la gente con la que estaba trabajando.

Margot Price compartió un video de su actuación en el programa en su cuenta de Instagram y escribió: “Si esta fue la última palabra, me alegro de que fuera mía”.

¿Por qué cancelaron el programa de ABC?

El programa nocturno “Jimmy Kimmel Live!” fue suspendido de manera indefinida por ABC, propiedad de Disney, ayer miércoles, después de que el presentador hiciera polémicos comentarios sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk.

La medida se produce tras el monólogo del lunes, donde Kimmel habló del presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson, insinuando que podría tratarse de un republicano pro-Trump.

“La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y están haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello”, dijo el presentador.

Las declaraciones desataron críticas inmediatas, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, advirtió el miércoles que podría “tomar medidas” contra Disney y ABC por lo ocurrido, un pronunciamiento poco común en torno a un programa de entretenimiento nocturno.

La presión también vino de parte de Nexstar Media Group, Inc., uno de los principales propietarios de canales de televisión locales en Estados Unidos y con 28 filiales afiliadas a ABC.