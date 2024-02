Margot Robbie rompe el silencio tras no ser nominada al Oscar por “Barbie”

Margot Robbie buscaba ser nominada a Mejor Actriz en los Oscar. Foto: AFP

Margot Robbie dio sus primeras declaraciones después de que ella ni la directora de “Barbie” alcanzaran nominaciones a los premios de la Academia.

Aunque “Barbie” tiene varias nominaciones, ni Margot Robbie ni Greta Gerwg, fueron consideradas en las categorías de Actriz y Director, respectivamente.

¿Qué fue lo que dijo Margot Robbie?

La actriz asistió a un panel organizado por el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), donde se centró en defender a Gerwig, reconociendo que estaba de acuerdo con los comentarios que se habían hecho en todo el mundo.

“Obviamente, creo que Greta debería ser nominada como directora, porque lo que hizo es algo único en su carrera, algo único en la vida; lo que logró, realmente lo es. Pero ha sido un año increíble para todas las películas”. Margot Robbie

Además, la actriz australiana se siente “bendecida” por la taquilla que generó “Barbie”, unos 1,500 millones de dólares, y sobre todo porque la cinta se ha convertido en un fenómeno de la cultura popular que ha inspirado a las chicas más jóvenes a perseguir sus sueños desde un prisma independiente y empoderador.

“Tengo la sensación de que lo que hemos hecho es más grande que nosotros mismos, más grande que la propia película o la misma industria”, añadió sobre su convicción de que el “impacto” de “Barbie” ha “cambiado la cultura”. “Y esa es la mejor recompensa”, aseguró.

La actriz participó en un acto del sindicato de actores, en el que se proyectó Barbie seguida de un coloquio.

“Barbie” está nominada en la categoría de Mejor Película, Actor y Actriz de reparto, Mejor diseño de vestuario, diseño de producción y guion adaptado y en Mejor Canción está con What Was I Made of?, de Billie Eilish, y I’m Just Ken, interpretada por Ryan Gosling y producida por Mark Ronson.