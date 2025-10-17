GENERANDO AUDIO...

Maria Antonieta de las Nieves dice adiós a “La Chilindrina”. Foto: Getty Images

María Antonieta de las Nieves ha decidido cerrar el ciclo de uno de los personajes más entrañables de la televisión latinoamericana como lo es “La Chilindrina”, a quién dejará de interpretar luego de más de 50 años.

La actriz mexicana confirmó que dejará de personificar a la traviesa niña del universo de El Chavo del 8, poniendo fin a una carrera marcada por giras, aplausos y un cariño que trascendió generaciones.

La noticia fue revelada durante una conversación con la periodista Matilde Obregón, donde la intérprete de 75 años habló con serenidad sobre esta despedida.

“Todavía hasta la fecha me acuerdo de mis presentaciones anteriores que llegaba cansada, pero aquí está La Chilindrina y sale cantando, bailando, una transformación total”, comentó.

Además reconoció que ha llegado el momento de detenerse y dijo que La Chilindrina “Ya se fue, en Perú”, pero dijo que “A lo mejor algún comercial o promocional, pero ya como estaba yo entregada al circo con dos o tres funciones diarias, ya no… Tengo 75 años y no he descansado un momento de mi vida”.

Un descanso merecido tras una vida de trabajo

Por primera vez, María Antonieta se permite disfrutar de una rutina tranquila, lejos de los escenarios ha encontrado placer en la calma del hogar. “Ahora estoy sabiendo lo que es estar en una casa, en una cama. Estoy en mi cama con mis tres perras viendo la tele y estoy feliz”, confesó entre risas.

El fallecimiento de su esposo, Gabriel Fernández, también influyó en su decisión, la actriz reconoció que seguir en la pista sin su compañero de vida se volvió cada vez más difícil:

“Desde que él se fue, estar en la pista me costaba trabajo. Entonces creo que ya estoy preparándome para hacer otras cosas”.

El susto que cambió su perspectiva

A esta reflexión se sumó un grave episodio de salud ocurrido este año durante una gira en Perú. La actriz fue hospitalizada de emergencia por una mala combinación de medicamentos.

“Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué ni para qué. Me las recetó el doctor, porque ves a uno, a otro y uno te dice: necesitas tomar esto, el otro, no se ponen de acuerdo y eso fue lo que me perjudicó la salud”, confesó.

Su hija, Verónica, recordó lo angustiante que fue aquel momento: “Me dieron a mi mamá cargada en el aeropuerto para taparla de los periodistas. Me la entregaron directo en el coche, estaba ida y no reconocía”.

Tras ese susto, María Antonieta decidió bajar el ritmo y priorizar su bienestar. “Ahorita me veo y digo: soy otra. Estoy feliz de poder descansar y disfrutar de mi casa”, aseguró.

Durante esa gira en Perú tuvo una descompensación, por lo que no recuerda muchas cosas, ni las presentaciones, las comidas o incluso que se tomó fotografías con el público.

La recuperación de Maria Antonieta de las Nieves requirió de cuidados todo el tiempo, debido a la fisioterapia; hoy en día la intérprete ya puede hacer las cosas por sí misma y ya se encuentra recuperada.

Un adiós con cariño y gratitud

Aunque el adiós parece definitivo, la actriz no descarta que La Chilindrina vuelva de forma ocasional. “No digo que me voy a retirar de por vida; a lo mejor en una entrevista la voy a sacar, pero de estar trabajando tanto, ya no”, explicó.

Con esta decisión, María Antonieta de las Nieves cierra una etapa histórica de la comedia mexicana. La Chilindrina quedará grabada para siempre en la memoria colectiva como símbolo de ternura, humor y talento.