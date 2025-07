María Conchita Alonso anuncia documental, revela por qué se alejó de Hollywood

María Conchita Alonso anunció que se encuentra trabajando en un documental autobiográfico en el que planea contar por qué se alejó de Hollywood por más de siete años, tras haber actuado en diferentes éxitos de taquilla como “Depredador 2”.

Alonso fue una de las primeras actrices latinas que logró consolidarse en Hollywood a finales de los 80 y durante la década de los 90. Sin embargo, la también cantante dejó de lado su carrera por siete años, para participar activamente contra el gobierno de Venezuela.

Protagonizó películas con Robin Williams, Arnold Schwarzenegger y Sean Penn, participó en exitosas series de televisión como “Desperate Housewives” y “CSI: Miami” y se convirtió en una de las latinas más visibles en la industria del entretenimiento estadounidense.

Cuando su carrera alcanzaba uno de sus puntos más altos, Alonso decidió manifestarse públicamente contra al gobierno de Hugo Chávez, una acción, que según la actriz, le costó su carrera.

“Fui la primera artista con visibilidad internacional que habló en contra de Chávez. En ese momento nadie se atrevía”, señaló María Conchita Alonso.

La actriz cubano-venezolana relató que, en aquel momento, no hubo cálculos políticos ni asesores detrás de su activismo, lo hizo siguiendo sus creencias.

“Me fui quedando sola, mis amigos del medio se alejaron, me dejaron de invitar, me dejaron de incluir. Nunca nadie me lo dijo en la cara, pero lo sentí”.

